В сентябре текущего года в президентском рейтинге продолжал лидировать действующий глава государства Владимир Зеленский – за него готовы проголосовать 32% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования «Социально-политические настроения украинцев: сентябрь 2021», которое провел Украинский институт будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Согласно данным опроса, Зеленский поднялся на 2% по сравнению с июнем.

При этом рейтинг его ближайших конкурентов – лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и сопредседателя фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Юрия Бойко - опустился на 2% и 1% соответственно. Оба имеют по 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Четвертое место стабильно занимает лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко - 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Рейтинг экс-премьера Владимира Гройсмана и бывшего народного депутата Евгения Мураева вырос до 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Уже традиционно больше всего поддерживает Зеленского молодежь до 24 лет - 39%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 21%. Зато старшие люди втрое чаще поддерживают Бойко (13% против 4% среди молодежи).

По региональному распределению Зеленский закрепил электоральное лидерство на западе с 23% против 16% у Порошенко и на юге с 24% против 13% у Бойко. В центральных областях президент удерживает первое место с 22% против 10% Порошенко и 10% Гройсмана. Даже на востоке Зеленский опережает Бойко - соответственно 27% к 16%. Тем не менее, Донбасс остается откровенно проблемным регионом для Зеленского - там он беспрекословно проигрывает Бойко - 16% к 29%. Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за внеочередные президентские выборы. Следует отметить, что большинство граждан, а именно 81%, собираются голосовать на президентских выборах. Не имеют такого намерения 16%, и не определились 3% граждан.