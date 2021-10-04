Украина тоже может по примеру Венгрии заключить контракт с «Газпромом» о прямых поставках газа, тем более что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук договорился еще и о скидке в 25%. Так политолог-международник Даниил Богатырев прокомментировал информацию о том, что Венгрия заключила контракт с «Газпромом» о прямых поставках природного газа.

Мнение Богатырева цитирует издание Страна.uа.

«В последнее время, тема стоимости голубого топлива стала чрезвычайно актуальной. На европейской бирже цены на него взлетели до рекордных 1200 долларов за тысячу кубометров. Государства ЕС стремятся обезопасить свою промышленность и потребителей от последствий активности биржевых спекулянтов, заключая долгосрочные контракты с «Газпромом» на выгодных условиях (цена газа по ним существенно ниже биржевой). Яркий пример – недавний контракт, заключённый Венгрией», – написал эксперт-международник.

Богатырев напомнил, что цена на газ в Украине привязана к стоимости энергоресурса на международных биржах.

«В то же время, в Украине продолжает действовать закон, обязывающий приравнять цену на газ для промышленности и для потребителей к биржевой + стоимость доставки от биржи (а ведь на самом деле газ закупается у РФ и ни на какую биржу не идёт). То, что пока власти пытаются "гасить" повышение цен для потребителей за счёт бюджета (который формируется тоже из наших налогов) – не решение проблемы, а лишь её откладывание в долгий ящик», – уверен политолог-международник.

По словам Богатырева, в нынешней ситуации Украина должна перейти к прямым поставкам газа из России со скидкой 25%, о чем еще в 2019 году договорился Виктор Медведчук.

«Так что же делать? На мой взгляд, ответ очевиден – возвращаться к практике заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом", полностью отказавшись от грабительской формулы "Дюссельдорф +". Эту формулу, кстати, ещё несколько лет назад критиковал Виктор Медведчук, предупреждая, что это чистое мошенничество. Предложенная им альтернатива – прямые поставки + 25% скидка на газ, закупаемый у Газпрома + долгосрочный контракт – выглядит вполне разумно», – подчеркнул он.

Богатырев аргументировал, что формула Медведчука «прямые поставки из России + скидка 25%» будет способствовать развитию украинской промышленности.

«Во всяком случае, в отличие от биржевого (то есть, спекулятивного) ценообразования, формула Медведчука позволила бы украинским промышленным предприятиям планировать своё развитие на годы вперёд, а не зависеть от прихотей газовых спекулянтов. А гражданам Украины – планировать свою жизнь, не боясь, что придется выгребать последнее из карманов, когда придет квитанция за отопление. И Украина может добиться для себя таких же преимуществ, как и Венгрия, если пошлет подальше нефтегазовую мафию и согласится на формулу «прямые поставки + скидка 25%», – заключил политолог-международник Даниил Богатырев.