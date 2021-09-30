Ведущие зарубежные издания во всем мире, с февраля - момента начала незаконного преследования украинской властью в лице президента Владимира Зеленского председателя политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также ряда других оппозиционных политиков и независимых телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK), опубликовали 96 873 материала, критикуя действия украинской власти, сообщает 112 Украина.

Отметим, что доля положительных публикаций или информационно нейтральных совокупно составляет 80 749 материалов или 83% от общего числа публикаций. Доля критических материалов - 17% (16 079 публикаций).

В сентябре отметился рост числа положительных упоминаний в зарубежных СМИ, спровоцированных началом нового витка активности украинской власти по оказанию давления на оппозицию и независимые СМИ. Основное внимание в данный период ИноСМИ уделили трем ключевым событиям:

ходу судебного процесса в отношении народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, в рамках которого 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября;

визит в Украину в начале сентября французских Сенаторов, которые провели встречу с Виктором Медведчуком, находящимся под домашним арестом, и побывали в студии телеканала «Перший Незалежний», где встретились с журналистами незаконно закрытых президентом Зеленским телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK;

доклад главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, в котором ею было высказано мнение, что применение санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ не соответствует международным стандартам в сфере свободного выражения мнения.

Ранее, в августе внимание ведущих мировых СМИ были прежде всего сосредоточены на освещении событий вокруг продолжающегося давления украинской власти на оппозицию и подавления свободы слова в Украине. Особое внимание было уделено: объявлению ОГП Украины 20 августа Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не было выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября; новой фундаментальнай статье Виктора Медведчука к Дню Независимости «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» и его большому интервью украинским и российским СМИ.

Следует отметить также, что в указанный период ведущее британское издание London Post включило главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука в список ТОП-5 политиков, которые изменят лицо Европы и определят будущее континента в ближайшее время. В список, в который, кроме лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука также вошла канцлер Германии Ангела Меркель. Среди событий, которые повлияют на будущее континента, журналисты выделили новую волну коронавируса, усиление миграции и переход стран к экономическому и политическому прагматизму.

Кроме этого, иностранные СМИ уделили внимание освещению ситуации вокруг гибели мэра Кривого Рога, члена «Оппозиционной платформы – За жизнь» Константина Павлова, а также обращению журналистов незаконно закрытых Владимиром Зеленским телеканалов «112 Украина«, NewsOne, ZIK и «Перший Незалежний» к канцлеру Германии Ангеле Меркель и митингу с требованием о защите свободы слова в Украине, в котором приняли участие сотни журналистов указанных незаконно закрытых телеканалов.

Напомним, в июле иностранные СМИ уделяли пристальное внимание ходу судебного процесса в отношении народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Кроме этого, ряд авторитетных изданий посвятили свои аналитические и новостные материалы статье президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев« и статье Виктора Медведчука «О будущем украинского и русского народов«. Так, ряд популярных американских и британских СМИ опубликовали статью лидера украинской оппозиции полностью. В остальных же изданиях статья Виктора Медведчука получила позитивные отклики и была разобрана на цитаты.

Кроме этого, преимущественное число аналитических и новостных иностранных СМИ в своих материалах прямо указали на то, что из-за нарастающего репрессивного давления в Украине на Виктора Медведчука и представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» президент России Владимир Путин очень зол на Зеленского и поэтому отказывается с ним встречаться в любом формате. А преследование Зеленским Медведчука втягивает Украину в опасную игру с Россией. Особое внимание этой проблеме уделило авторитетное немецкое информагентство Deutsche Welle.

В данных аналитических и новостных материалах авторитетные зарубежные СМИ резко раскритиковало Зеленского за закрытие телеканалов, расправу над оппозицией и коррупцию. Так, например, влиятельное европейское издание The Brussels Times резко раскритиковало президента Украины Владимира Зеленского за запрет независимых телеканалов «112 Украина«, NEWSONE и ZIK, незаконные санкции против лидера оппозиции - председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, а также провал борьбы с коррупцией. По мнению издания, официальный Киев занимается подменой понятий. Вместо борьбы против коррупции власть развернула наступление на крупный и средний бизнес. Пассаж о том, что вердикты судов подменили указы Зеленского — это отсылка к указам о запрете телеканалов «112 Украина«, NewsOne и ZIK и санкциям против Виктора Медведчука.

Следует также обратить внимание, что мировые СМИ в данный период времени значительное внимание в своих публикациях уделили мирной акции журналистов телеканалов «112 Украина«, NewsOne и ZiK, которые пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине», в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Зарубежные СМИ также неоднократно делали акцент на сомнительной объективности украинского правосудия по делу Виктора Медведчука. Репрессии Зеленского по отношению к украинской оппозиции и ее лидеру прямо назывались популизмом, поскольку под видом деолигархизации власть просто устранила политического оппонента. Также западные СМИ утверждают, что Офис президента организовал преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» исключительно из-за наличия у Виктора Медведчука деловых контактов в России, игнорируя при этом колоссальное количества афер в окружении самого Зеленского. Несмотря на это, как пишут зарубежные СМИ, популярность Медведчука и ОПЗЖ в Украине продолжает расти.

Ранее, СМИ раскритиковали вручение подозрения лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку, а также, последовавшее вслед за этим заседание Печерского райсуда, где в качестве меры пресечения было избранно содержание политика под домашним арестом. Действия украинской власти западные СМИ охарактеризовали как политические репрессии против оппозиции, а также назвали это частью более широкой кампании подавления оппозиции, начатой еще в феврале этого года.

Кроме этого, СМИ акцентировали внимание на том, что, вероятнее всего, действия Владимира Путина в Украине прежде всего направлены на поддержку оппозиционного Офису президента политика Виктора Медведчука, а нынешняя напряженность между Россией и Украиной напрямую связана с санкциями Зеленского против близкого друга Путина - Виктора Медведчука. При этом, президента России раздражает то, что украинские власти нападают на его близкого друга - Виктора Медведчука.

В числе прочего, в этих статьях также освещался вопрос неправомерности и незаконности действий украинской власти и самого президента Зеленского при введении санкций в отношении украинской оппозиции. А закрытие телеканалов называлось прямым нарушением свободы слова и прессы в Украине, в результате чего Зеленский добился введения в Украине жесткой цензуры и перекрыл доступ населения к альтернативному взгляду на ключевые события в стране. Сами же санкции в этих источниках назывались инструментом борьбы с оппозицией и связывались с желанием Зеленского возобновить свой стремительно падающий рейтинги. Зарубежные издания связывали данные шаги президента и его окружения с влиянием Вашингтона (в американских и европейских СМИ – это подавалось как желание Зеленского найти расположение президента США Джо Байдена). Кроме этого, в последнее время все чаще стали появляться публикации, которые называют режим Зеленского авторитаризмом и диктатурой.

Посыл критических материалов за последний месяц существенно не изменился. В данных материалах ситуация показывалась однобоко. Практически все издания данной категории писали об успешной многоходовке Зеленского в борьбе с олигархами и пророссийским лобби в Украине. Аргументация статей была основана на недоказанных обвинениях СНБО. Действия украинской власти по подавлению украинской оппозиции назывались ударом по пророссийским силам в Украине и непосредственно по президенту РФ Владимиру Путину. Практически все издания данной категории назвали решения Зеленского эффективным инструментом борьбы с российской агрессией и пропагандой.