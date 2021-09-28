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Правительство на следующий день после назначения четырех исполняющих обязанности членов правления НАК «Нафтогаз» одобрил их на эти должности без приставки «и.о.» до принятия новым наблюдательным советом решений по правлению.

Об этом говорится в решении правительства от 28 сентября.

В понедельник, 27 сентября, Кабмин назначил исполняющих обязанности членов правления НАК «Нафтогаз».

Ими стали Маврикий Калугин (советник председателя НАК по вопросам добычи), Владислав Воловик (советник председателя правления НГ), Елена Бойченко (директорка по управлению персоналом и соцполитики Нафтогаза) и Роман Чумак (руководитель казначейства Нафтогаза).

Своим решением 28 сентября правительство назначил их на эти должности без приставки «и.о.».

«Временно, на период до принятия новым составом наблюдательного совета АО НАК «Нафтогаз Украины» решений по формированию правления указанного общества, но не позднее чем 28 декабря 2021 года», – говориться в распоряжении.

Напомним, 27 сентября Кабинет министров уволил членов наблюдательного совета  НАК «Нафтогаз Украины» от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября. 

В начале сентября Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.
ForUm

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