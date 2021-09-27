Кабинет министров уволил членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

В Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпромом» на поставку газа в обход Украины.

Кабинет Министров Украины должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского.

Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы. Об этом заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

В течение последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции «Слуга народа» задекларировала приобретение ценного имущества. Автомобили, квартиры, земельные участки приобрели члены семей 58 депутатов фракции. Общая стоимость имущества составила более 60 млн грн.

Александр Лукашенко назвал неблагоприятной ситуацию в ряде сопредельных с Беларусью стран. Об этом он заявил сегодня, принимая руководство силового блока с докладом об обстановке на государственной границе.

Полученные доказательства подтверждают, что причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В следующем году человечество сможет вернуться к нормальной жизни, какой она была до пандемии коронавируса. Такое мнение в интервью телеканалу АВС высказал генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

Российская Федерация в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированной части Донбасса более 900 млрд рублей (около 330 млрд гривен). Об этом говорится в утвержденной российским правительством «Программе ускоренного социально-экономического развития территорий (в русской документации Донецк и Луганск называют «территория 1» и «территория 2» соответственно, - ред.) на 2022-2024 годы». Документ есть в распоряжении журналистов проекту Радио Свобода «Донбасс Реалии».

Пятеро членов неонацистской группировки задержаны в Уфе по подозрению в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, у них изъята самодельная бомба, сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

За сутки 26 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.