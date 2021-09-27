также в разделеЭкономика
Ночью некоторые операции ПриватБанка могут быть недоступными 14
Шмыгаль заверил, что у Нафтогаза есть деньги на закупку газа 19
Аудиторы обнаружили в Укрзализныце рисков и нарушений на 60 миллиардов 16
Кабмин представил план по стабильному прохождению отопительного сезона 1923
В ПХГ Украины накоплено более 18,5 миллиарда кубов газа 23
На зарплату шахтерам просят выделить 2 миллиарда 35
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка 17
Нафтогаз: Кремль прямо шантажирует Европу дефицитом газа 57
Уровень теневой экономики в Украине составляет 30% 17
Против ФГИУ открыты четыре дела из-за продажи гостиницы «Днепр» 17
В Конгрессе США поддержали санкции против «Северного потока-2» 81
Польша добилась участия в сертификации Nord Stream 2 AG 53
Песков: Для увеличения транзита газа через Украину Европе нужно больше его покупать 96
Шмыгаль: Предприниматели могут выбрать, как работать в «желтой зоне» 26
Кабмин уволил главу и 3 членов набсовета Укрзализныци 49
В Украине планируют ввести плату за проезд грузовиков по дорогами госзначения 24
Главный исполнительный директор Нафтогаза подал в отставку 51
Рада взяла в работу проект госбюджета-2022 11

Кабинет министров уволил членов наблюдательного совета  НАК «Нафтогаз Украины» от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября. Об этом Ковалив сообщила в Facebook.

«Полномочия членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета», - написала она.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги