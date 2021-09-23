ФК «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 и завоевывает Суперкубок Украины.

Ранее команды 13 раз разыгрывали между собой этот трофей, но при этом последний триумф «горняков» случился 4 года назад.



Главным событием стартовых минут стала пауза после жесткого столкновения Исмаили с Матвиенко и Супрягой. Все участники эпизода смогли продолжить игру, но центральный защитник дончан получил рассечение и до конца матча играл с перебинтованной головой. Первый момент создали киевляне, однако… у своих ворот: Бойко опасно разыграл с защитником, и Патрик в прыжке едва не срезал мяч в сетку. Но уже спустя несколько минут было жарко и в штрафной «оранжево-черных»: Супряга с острого угла пробил в ближнюю штангу, а отскочивший мяч не сумел добить с метра Цыганков. Тут же высший класс показал Андрей Пятов, из-под перекладины потянув выстрел Буяльского. К середине тайма игра успокоилась, но именно в этот момент «горняки» поймали соперника на фланговой атаке: Додо забросил в штрафную, Марлос пробить не сумел, но эпизод доиграл Лассина Траоре, головой уложив мяч под дальнюю штангу – 1:0. Концовка тайма прошла в борьбе, но без моментов, а потому на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Шахтера».



Дубль Лассины, красота Патрика, первый трофей Де Дзерби



И именно дончане выдали ураганный дебют второй половины, быстро сняв все вопросы о победителе встречи. Сначала Степаненко дальним ударом сотряс стойку ворот киевлян, а на 54-й минуте забег Исмаили по родному левому флангу увенчался прострелом в штрафную, где все тот же Лассина Траоре оформил второй гол для себя и команды! Окончательно добил соперника Алан Патрик, который в контратаке решился на удар метров с 20 и попал точно в девятку – 3:0. В оставшееся время оба наставника использовали все свои замены: так, у дончан на поле вышли Соломон, Маркос Антонио, Сикан, Конопля и Кривцов. Сергей на последних минутах еще и выручил команду, приняв на себя удар Буяльского, но в целом возможностей изменить счет почти не возникало.



В субботу, 25 сентября, в 17:00 «горняки» в поединке УПЛ встретятся с «Вересом». А уже 28 сентября подопечных Роберто Де Дзерби ждет матч Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Поединки пройдут на НСК «Олимпийский».

По материалам пресс-службы клуба.