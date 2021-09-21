В Киевской области отпраздновали 190 лет со дня освящения храма в честь Архистратига Божия Михаила селе Шандра и 30 лет со дня возобновления в нем богослужений.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии, митрополит Августин возглавил богослужение и освятил новую часовню на территории храма.

За праздничной Божественной литургией митрополиту сослужили священнослужители Белоцерковской и Киевской епархий УПЦ.

После литургии иерарх совершил чин освящения часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», которую возвели на территории храма.

В конце богослужения за заслуги перед Святой Церковью правящий архиерей вручил настоятелю протоиерею Виталию Бойко орден Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Также он вручил церковные ордена, знаки отличия Белоцерковской епархии «Рудосельская икона Пресвятой Богородицы», благословенные грамоты Предстоятеля УПЦ и управляющего епархией благотворителям и прихожанам церкви.