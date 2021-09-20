Председатель ВСК по «вагнеровцам» Марьяна Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает Украинская правда.

«Хочу отметить, что, к сожалению, пока оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу. Тем не менее мы продолжаем работу, был частично заслушан также свидетель - господин Бурба, мы продолжим его заслушивать и протокол об этом также будет добавлен к материалам ВСК… Что я говорила об оппозиции... Попытка срыва работы ВСК и рассмотрения вопроса по существу также касается того, что мы ограничены в своем переходе к следующему вопросу - вопросы Иловайска и работы господина Медведчука с представителями РФ являются не менее резонансными для украинского общества», - заявила нардеп.

При этом она не рассказала, кто и каким образом пытается сорвать рассмотрение.

Также Безуглая не смогла объяснить, почему прервала заседание во время выступления экс-главы ГУР Василия Бурбы и перенесла на вторник.

Напомним, на прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был.

Ранее глава ВСК нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу вагнеровцев.

Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.

Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.