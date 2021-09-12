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Президент Болгарии Румен Радев объявил дату повторных парламентских выборов, которые станут третьими за год. Они состоятся 14 ноября, в один день с президентскими выборами.

Об этом сообщает Reuters.

«Очевидно, что две кампании будут проходить одновременно и объединятся. Я буду рассчитывать на поддержку всех уважаемых болгар по важным вопросам — борьбе с бедностью и несправедливостью», — сказал он.

Политический кризис возник в Болгарии после того, как по итогам двух предыдущих парламентских выборов партия Граждане за европейское развитие Болгарии, (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарская социалистическая партия и три популистских политических объединения не смогли найти партнеров для коалиции.

С мая 2021 года у власти в Болгарии находится переходное правительство, назначенное президентом.
ForUm

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