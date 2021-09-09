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Историческое здание Речного вокзала в Киеве сдали в аренду «Американ Юниверсити Киев» (АЮК), договор аренды подписан на 10 лет.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил управляющий директор компании Colliers Ukraine Александр Носаченко с участием которой заключили договор.

По словам Носаченко, в университете «Американ Юниверсити Киев» планируется одновременное обучение 2-3 тысяч студентов.

Сейчас в здании продолжаются реставрационные работы.

Ранее в КГГА отмечали, что у киевлян всегда будет доступ к помещению речвокзала, несмотря на расположение там вуза.

Новый вуз «Американ Юниверсити Киев» был представлен летом 2021 года.

Сообщается, что он будет предоставлять образовательные услуги в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который занимает первое место по инновациям среди университетов США.

К реализации проекта АЮК привлекли ряд инвесторов - как с американской, так и с украинской стороны, американских инвесторов на презентации вуза представлял Курт Волкер.

В 2016 году «Схемы» сообщали, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с экс-главой Госкомпредпринимательства Украины Михаилом Бродским и народным депутатом от «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем.
ForUm

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