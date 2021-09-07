В январе этого года народный депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Илья Кива сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Информация об этом содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, пишет Bihus.Info.

Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной КДКА (квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры). Учитывая, что человек с таким ФИО в Украине один, сомнений в том, что речь идет именно о народном депутате, нет.

Но экзамен - только один из этапов. «После экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет. Лицо, проходящее стажировку, должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д.) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствии представителя Совета адвокатов», - отметила адвокатесса Bihus.Info Мария Музычка.

Напомним, депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.