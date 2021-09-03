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Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в первые два года работы парламента (август 2019-август 2021).

По данным КИУ, 12 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады (не была нажата «за», «против» или «воздержался»).

Самые низкие показатели среди всех народных депутатов у Вадима Столара, который за два года принял участие лишь в 2,5% голосований. Степан Ивахив принял участие в 4% голосований, Вадим Рабинович - 5%, Андрей Деркач, Игорь Абрамович - 7%, Игорь Палица, Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев - 8%, Тарас Козак - 9%, Александр Герега, Юлия Левочкина, Александр Фельдман - 10%.

Среди фракций и групп Верховной Рады высокие показатели голосований у депутатов «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем депутаты «Слуги народа» приняли участие в 84% голосований, депутаты ЕС - 80%. Низкие показатели голосований у депутатов «Голоса» (74%), группы «Доверие» (71%) и ВО «Батькивщина» (63% голосований).

Самые низкие результаты у депутатов группы «За будущее» и депутатов «Оппозиционного платформы – За жизнь». Депутаты «За будущее» приняли участие в 53% голосований, ОПЗЖ - 46%.

«Часть народных депутатов безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований Верховной Рады. Отказ от голосований также стал формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия народных депутатов», - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего за два года происходило 9,5 тыс. голосований.
ForUm

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