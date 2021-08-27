Заместитель председателя Харьковского областного совета, депутат от ОПЗЖ Андрей Малыш, один из подозреваемых в получении взятки более чем 1 млн грн, находится в декретном отпуске.

Об этом сообщила новоизбранный председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко, передает Суспильне.

«Он сейчас не работает, находится в декретном отпуске», - сказала она.

На внеочередной сессии 19 августа, где избирали нового главу облсовета, Малыша не было

На уточнение, будет ли она работать с Малышем после его выхода из отпуска, Егорова-Луценко напомнила о презумпции невиновности и одновременно отметила, что «хотела бы работать с заместителями, которые не имеют отношения к каким-то коррупционным схемам».

«Во-первых, у нас презумпция невиновности. У нас один заместитель от «Оппозиционной платформы - За жизнь». Это, скажем, квота, коалиционные договоренности, конечно же, юридически ее нет, она устная. Я почему-то думаю, что фракция ОПЗЖ все-таки будет инициировать вопрос, связанный с переизбранием от их фракции другого заместителя. Возможно, это так будет. Но для себя скажу откровенно: я бы хотела работать с заместителями, которые не имеют отношения к каким-то коррупционным схемам», - отметила председатель облсовета.

На вопрос, будет ли меняться количество заместителей в связи с судебным делом, Егорова-Луценко ответила, что нудно ждать решения апелляционного суда. По ее словам, четырех заместителей выбирали, «чтобы выдержать политический баланс в совете».

«Областной совет подала апелляцию. На сегодня назначено заседание на 30 сентября ... В первом заседании, я так понимаю, решение не будет принято. Для меня как для председателя областного совета очень важно, какое будет принято решение. Я видела решение первой инстанции, там был сделано акцент не на незаконности количества заместителей, а на процедуре», - сказала Егорова-Луценко.

«Я хочу дождаться решения апелляционного суда, посмотреть, какие точки они в своем решении пропишут, или незаконно четыре заместителя вообще, потому что я знаю, что прописано [в законе «О местном самоуправлении»] - первый заместитель и заместитель - и после этого принимать решение. Если будет отменено, буду созывать внеочередную сессию и инициировать вопрос о переизбрании заместителей», - добавила она.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.