Народные депутаты от Крыма, которые после оккупации Крымского полуострова стали российскими коллаборационистами, до сих пор имеют украинские государственные награды, в том числе звание Героя Украины. Об этом говорится в материале Движения ЧЕСТНО об избрании и работе крымских мажоритарщиков в Верховной Раде Украины.

Так, например, депутат Верховного Совета Крыма (1998-2006 гг.), его спикер (с 2002 по 2006 год), трижды нардеп от Партии регионов Борис Дейч имеет ряд высоких госнаград Украины в том числе и звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

В 2010 году Борис Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Во время Революции Достоинства поддерживал Антимайдан. Также как народный депутат Украины 16 января 2014 голосовал за «диктаторские законы», а во время незаконного референдума в Крыму Герой Украины призвал объединяться с Россией.

Депутат первого созыва ВРУ, а впоследствии ректор Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров, приветствовал оккупацию РФ Крымского полуострова, он также имел ряд украинских наград в том числе и высшую государственную награду Героя Украины: после аннексии Крыма Таврический национальный университет имени Вернадского был преобразован в Крымский федеральный университет, и Николай Багров занял пост президента университета.

Он присутствовал на подписании договора «о взаимодействии» между КФУ и Российским институтом стратегических исследований. Во время выступления на церемонии, Багров сказал:

«Я был первым руководителем Верховной Рады Автономной Республики Крым, и уже тогда можно было видеть в Украине признаки нацизма. Сейчас это нередко перерастает в откровенный фашизм. Большое спасибо президенту Владимиру Путину, который помог, возвращение Крыма было проведено блестяще».

Багров умер в апреле 2015 года.

Экс-нардеп и министр обороны времен Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины - медаль «За отличие в военной службе» I в. и звание «Заслуженный экономист Украины».

Крымский нардеп Александр Нечаев, который баллотировался в парламент 7 созыва от Партии регионов, а в ВРУ 8 созыва от «Оппозиционного блока», в 2018 году был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании Украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей . Нечаев является членом политсовета ОПЗЖ.

Еще один нардеп первого созыва ВРУ Сергей Цеков, который был руководителем «Русской общины Крыма» и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ от российской временной оккупационной власти Крыма, с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК. Сергея Цекова называют одним из «крестных отцов» политики Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном российскими оккупантами здания Верховной Рады АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с Путиным.

Следует отметить, что звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставила для украинских героев.

«Сейчас, к сожалению, процедура лишения государственных наград, в том числе и звание Герой Украины, сложная и не действенна. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму», - отмечают в движении.