Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №5712 «О большом Государственном Гербе Украины», который был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.
За поддержку проголосовали 257 народных депутатов Украины. Не голосовали: фракция ОПЗЖ в полном составе, «Европейская солидарность» и »Голос». В частности, «за» проголосовали 213 депутатов из фракции «СН», 13 - из «Батькивщины», 9 - группа «За майбутнє», 16 - группа «Довира», 6 - нефракционных.
Согласно Конституции Украины, при окончательном одобрении данного закона необходимо будет собрать минимум 300 голосов.
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