Сергея Левочкина после того, как он лично пролоббировал перед президентом Владимиром Зеленским арест председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом пишет издание «Антифашист«.

Издание напоминает, что именно Левочкин был тем, кто «сдал» экс-президента Виктора Януковича. По данным журналистов, именно благодаря Медведчуку, нардеп стал вхож в Кремль.

«Особо стоит сказать о Сергее Левочкине. Он в бытность главы администрации Януковича сдал его американцам с потрохами. Но сам на плаву остался. Придумал игру с Медведчуком и ОПЗЖ, а потом эту партию и весь информационный блок телеканалов сдал американцам. Давний агент влияния Госдепа не без помощи Медведчука открывал запросто двери в Кремль, позиционировал Бойко как пророссийского кандидата и пытался заполучить у главы Газпрома Миллера деньги на его раскрутку», - говорится в публикации.

В то же время, по данным издания, Кремль неоднократно предупреждали, что Левочкин ведет «двойную игру».

«Кремль предупреждали о двойной игре Левочкина: на кремлевские деньги развести пророссийский электорат и подсунуть ему куклу в виде Юрия Бойко как спарринг-партнера Зеленского, который смело выигрывает у «промосковского политика». Игру эту утвердили американцы, чтобы ещё раз развести сторонников России. В Кремле долго отказывались в это верить. Бойко целовался и обнимался в лидерами «Единой России», делал нужные Москве заявления. И только когда Левочкин пролоббировал арест Медведчука и закрытие его всех телеканалах, в России осознали игры экс-главы администрации Януковича и решили ударить по Левочкину и его сестре Юлии Левочкиной, которая в дни Майдана держала салон прозападных политиков у себя дома и сливала там на посиделках все тайны двора Януковича. Семейка ещё тех двурушников, но способных долго морочить голову», - отмечают журналисты.

«И вот эта игра закончилась. Левочкина наконец-то признали врагом и захлопнули ему все двери в Москве. Долго, ох долго запрягаем. А вот как сейчас понесёмся? Вопрос не праздный. Будем следить за реакцией Киева и новыми поворотами в Кремле», - резюмирует издание.