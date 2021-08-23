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Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Сергей Левочкин переиграл сам себя, систематически сдавая интересы партии. И это стало причиной того, что Россия ввела против него санкции, пишет телеграм-канал Политджойстик, сообщает Bagnet.

«Еще недавно все говорили о том, что группа Левочкина-Бойко полностью оттеснила вторую часть партии и Бойко, после ареста Медведчука, стал единственным гостем в Москве, а Левочкин сел на привычное место и возглавил «кассу партии», к чему в общем-то и стремился. Однако дальше все пошло не по плану: встретившись в Вене в гостинице Бристоль с Кличко и Фирташем, в ходе разговора, который длился больше трех часов, стороны пришли к мнению, что Кличко – это будущий президент, а Бойко будет замечательным партнером во втором туре. Эту неразменную монету Левочкин продает уже третьему «президенту», - говорится в сообщении.

Далее, по информации телеграм-канала, все деньги из партийной кассы пошли на поддержку Кличко., который вдруг оказался способным и собирать митинги, и проводить конференции.

«Москва давно наблюдала за действиями группы Бойко-Левочкина по систематической сдаче партии. Надо было что-то сделать с Медведчуком, который все больше и больше набирал силу. Дальше все известно: закрываются каналы, Медведчука арестовывают, но канал «Интер», принадлежащий Фирташу-Левочкину, не занял активной позиции. Более того, в день ареста Медведчука на «Интере» транслировались достижение Зеленского. А дальше все как обычно – Москва вводит санкции, давая понять, что группа Левочкина-Бойко больше не влияет на российскую политику», - отмечается в сообщении.

По данным телеграм-канала, аппарат Зеленского закрыл двери перед новыми идеями Левочкина, узнав о его комбинациях в Вене с приведением Кличко в президентское кресло.

«Левочкин переиграл сам себя и теперь его ждут Angry Birds со всех сторон», - резюмирует Политджойстик.
ForUm

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