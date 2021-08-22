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В пятницу, 20 августа, Россия ввела санкции против народных депутатов от партии ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Об этом сообщает интернет-портал правовой информации РФ.

Причины, по которым Россия ввела санкции против нардепов пока неизвестна.

20 августа руководство России расширило список украинцев, против которых введены санкции, с 849 до 922 человек.

В частности, под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

 

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Уже 1 ноября 2018 года правительство РФ ввело первые санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Сейчас персональные санкции введены против 922 человек.
ForUm

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