В пятницу, 20 августа, Россия ввела санкции против народных депутатов от партии ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.
Об этом сообщает интернет-портал правовой информации РФ.
Причины, по которым Россия ввела санкции против нардепов пока неизвестна.
20 августа руководство России расширило список украинцев, против которых введены санкции, с 849 до 922 человек.
В частности, под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Уже 1 ноября 2018 года правительство РФ ввело первые санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Сейчас персональные санкции введены против 922 человек.
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