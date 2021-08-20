Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий.

Также СНБО ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача.

Офис генпрокурора завершил расследование по делу о государственной измене народных депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала продление транзитного контракта РФ с Украиной после 2024 года. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кабинет Министров Украины одобрил 2 пакета санкций в отношении судей РФ и других должностных лиц, непосредственно причастных к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

Решение Еврокомиссии относительно эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС и Украины вступило в силу в пятницу 20 августа.

Ни одна страна мира не является полностью свободной от коррупции, поэтому этот критерий не может быть основным в контексте решения вопроса относительно вступления Украины в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Правительство Черногории объявило о новых эпидемиологических мероприятиях, связанных со стремительным распространением коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, но прийти на него он не сможет.

Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

В Васильевском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли, еще двое получили телесные повреждения.

На площади Конституции перед зданием Верховной Рады торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины.

За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксировано 1600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.