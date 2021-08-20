Офис генпрокурора завершил расследование по делу о государственной измене народных депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», – отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Сразу замечу - материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены», – подчеркнула она.

Венедиктова подчеркнула, что двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. «Народные избранники, присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в один из самых тяжелых времен нашей истории. Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа», – отметила она.

«Следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения «Глубокая». Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн. При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался некий «правопреемник» зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные «разрешения» от государства-агрессора. Это грубое нарушение международного и нашего национального законодательства, ведь временно оккупированная территория является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется исключительно юрисдикция органов ее государственной власти», – заявила Венедиктова.

Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

«По сути они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. В данном случае речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого «Проекта «Луч». По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов Российской Федерации, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины. Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых - формирование сети агентов влияния и лояльного к РФ прослойки населения. «Луч» должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, которые должны разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях. Эти действия - один из примеров информационной войны против нашего государства и элемент гибридной войны», – сказала она.

Как сообщал ForUm, Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.