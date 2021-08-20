Политический эксперт Светлана Кушнир заявила, что председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку власть не дает выполнять свои полномочия отправив его под домашний арест и то же самое может ожидать народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака после его возвращения в Украину. Об этом она сказала в эфире «Першого Незалежного», сообщает 112 Украина.

«Вопрос в том, что доказательств нет. Мне кажется, что тогда ситуация начала февраля этого года – она была однозначна. Первое, это не просто там выключить телеканалы - это действительно было наступление на оппозицию. Это был первый шаг, потому что Казак - он же владелец холдинга, в который входили 112UA, NEWSONE и ZIK. И еще один момент, на сегодняшний день, давайте уже разбираться, Виктор Медведчук сейчас под домашним арестом, он не может осуществлять свои полномочия. Тарас Козак уехал на лечение, мы знаем, и он тоже не может вернуться в Украину, получается так, потому что понимает, что, как только он возвращается – все, пойдет туда же, хорошо, если под домашний арест. А если пойдет в СИЗО, будут там держать? Еще один народный депутат от оппозиции не может полноценно осуществлять представительство», - отметила она.

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что хотят объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Тараса Козака. В ОПЗЖ отреагировали на это заявление, подчеркнув, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK, и уничтожение свободы слова в Украине.