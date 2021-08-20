Судьи по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука могут стать подсудимыми, если не будут соблюдать букву закона. Об этом заявила адвокат лидера оппозиции Лариса Чередниченко в эфире телеканала «Перший Незалежний», сообщает 112 Украина.

Она подчеркнула, что дело против ее подзащитного политически мотивировано, судье Печерского районного суда Сергею Вовку и судьям Киевского апелляционного суда Татьяне Фрич, Ольге Юрдиге и Юрию Сливе следует помнить о возможной ответственности за выполнение указаний власти.

«Власть всеми силами стремится избавится от своего конкурента посадить его, устранить от политической, общественной жизни страны… Перспектива для судей, которые сами нарушают закон, достаточно ясна - они сами становятся объектом уголовного преследования. В отношении них могут быть возбуждены уголовные производства, они будут расследоваться, судьи будут привлекаться к уголовной ответственности и возможно чтобы избежать ответственности они будут вынуждены покидать Украину, как их предшественники Чаус и Киреев, и остальные судьи, покидали Украину либо в Россию, либо как Чаус в Молдову, в Европу. Но ждут ли их сейчас в РФ и Молдове? Думаю, нет», - отметила представитель защиты Виктора Медведчука Лариса Чередниченко.

По словам народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Анатолия Бурмича, дело против Виктора Медведчука является ничем иным, как попыткой власти расправиться с оппозицией и для этого используют судей, которые в будущем обязательно понесут ответственность.

«Они выполняют политический заказ если говорить в преломлении УК и в отношении судьи Вовка я уже вижу, где он делал потасовки, подлоги, злоупотреблял служебным положением. Я думаю, что господин Вовк сядет в тюрьму. Куда он будет убегать не знаю - РФ нет, Буларусь нет, Молдову наверное нет. Да и на западе он никому не нужен, никому не нужны такие грязные исполнители, которые занимаются такими явными фальсификациями. Что касается судей апелляции, они просто лишатся своих мантий за то что они проявили недоброчестность и непорядочность», - отметил Бурмич.

В свою очередь, политический эксперт Кирилл Ковальчук в своем блоге отмечает - ЕСПЧ уже принял к рассмотрению иск Медведчука к Украине и в ближайшее время вынесет решение, которое может послужить поводом для отставки генпрокурора и начала процедуры импичмента президента. А это докажет - Виктора Медведчука преследовали незаконно. И судьи в этом деле повторят судьбу своих скандально известных коллег.

«Судьи Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, которые по указке из Офиса президента публично возглавили кампанию травли против лидера оппозиции Виктора Медведчука, рискуют в скором будущем повторить судьбу своих коллег Инны Отрош и Антона Чернушенко, бывших глав Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда. А также бывшего судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева и экс-главы Днепровского райсуда столицы Николая Чауса. Все они сбежали из Украины, как только перед ними замаячила перспектива отвечать перед законом за свои преступные решения. Предположительно, сбежали в Россию. Кроме Чауса, который отправился покорять Европу, но в итоге был похищен и возвращен в Украину. Но нынешним оборотням в мантиях не стоит и думать о побеге в Россию. Там их сразу же схватят, поскольку они, попирая законы и Конституцию, лишили свободы Виктора Медведчука, который является ближайшим политическим партнером в Украине президента России Владимира Путина, а фактически, членом его семьи. Президент РФ уже неоднократно публично вставал на защиту Медведчука», - пишет Ковальчук.

В то же время президент ОО «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский призвал судей задуматься о возможных последствиях и принимать законные решения.

«Где нет справедливого суда, там нет и не может быть государства. Чаус выполнял хотелки власти и ситуация обернулась против него самого. хотелось бы предостеречь коллег даже если вы попадете в жернова, но на нашей стороне правда, то какими бы способами не боролась власть, вы можете победить. Судьи, прежде всего, должны думать не о том, каким образом для них закончится та или иная история, их задача сдерживать баланс властей», - говорит Невядомский.

Недавно Европейский суд по правам человека открыл производство по запросу адвокатов по делу Виктора Медведчука. Представители защиты политика уверены, что суд встанет на сторону их подзащитного и тщательно документируют все нарушения и приобщают их к делу, отмечается в сюжете «Першого Незалежного».

«Защита тщательно фиксирует все нарушения, собирает доказательства этих нарушений и эти материалы мы обязательно приобщим к обращению в ЕСПЧ, которое уже направлено. Украина в последнее время становится одним из лидеров обращения в ЕСПЧ , поэтому в Европе прекрасно понимают, что в Украине нет нормального правосудия. Мы полагаем, что в деле Виктора Медведчука Европейский суд примет решение в пользу заявителя», - защиты Виктора Медведчука Лариса Чередниченко.

При этом большинство украинцев считает, что Зеленский и его команда просто пытаются «подмять» судебную систему под себя:

«Я думаю, что это борьба с мельницами… Зеленский очень слабый политик. Надо показать бурную деятельность»

«Я не знаю, какие у него интересы, но сделано мало»

«Нет доверия, конечно, вы видите, что он обещал... И что сейчас делается»

«Он хочет все контролировать, а это уже диктатура. Все сосредоточить в одних руках. Таким образом он всё делает для себя.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Стороной защиты была подана апелляция. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.