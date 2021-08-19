Незаконный запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также репрессии против их собственника, народного депутата Тараса Козака («Оппозиционная платформа – За жизнь») свидетельствуют, что президент Владимир Зеленский и «слуги народа» не умеют отстаивать свою политическую позицию в честной борьбе. Так политтехнолог Светлана Кушнир в своей колонке на сайте делового издания «Капитал» – официального партнера The Financial Times – прокомментировала результаты социологического исследования «Украинской социологической группы».

«Садись, два? 84,9% опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский и Кабинет Министров недостаточно стараются для того, чтобы прекратить войну на Донбассе. Такие результаты опроса обнародовала «Украинская социологическая группа», – сообщила политтехнолог.

По словам Светланы Кушнир, результаты опроса «Украинской социологической группы» – это повод сделать несколько выводов.

«Во-первых, если говорить о линейных выводах (т. е. тех, что очевидны и лежат на поверхности), то абсолютное большинство украинцев оценивает политику власти по прекращению войны на Донбассе как НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ», – подчеркнула политтехнолог.

Также Кушнир сделала вывод, что ставка Зеленского & Co на запрет телеканалов и репрессии против Тараса Козака не сработала.

«Во-вторых, становится понятно, что не сработала ставка на то, чтобы без суда и следствия отключить оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а взамен включить репрессии против их собственника Тараса Козака. Зеленский пришел к власти на обещании прекратить войну и принести мир на Донбасс. А спустя два года мы видим, как 84,9% считают, что Зеленский не старается выполнить одно из своих центральных обещаний», – аргументировала политтехнолог.

Кушнир напомнила, что телеканалы Тараса Козака максимально отвечали такому понятию как «свобода слова», потому что «112 Украина», NewsOne и ZIK приглашали людей с разными политическими взглядами и давали им трибуну.

«А в целом это «оценка два» и информационной политике Зеленского & Co, и людям, которые за нее отвечают. Ведь своим «не пущать и запретить» власть продемонстрировала, что не может честно конкурировать в информационном пространстве со своими оппонентами. Между тем, напомню, что на каналы Тараса Козака могли ходить люди любых политических взглядов – и «белые», и «красные», и «зеленые», и «слуги» Зеленского, и адепты Порошенко, и сторонники Медведчука», – отметила политтехнолог.

«Любой депутат от партии власти «Слуга народа» мог прийти на эфир, отстаивать свои политические взгляды и рассказывать о достижениях Зеленского. Другой вопрос, что то ли в «Слуге народа» слабый кадровый состав, то ли у власти нет достижений, но такие эфиры превращались для «слуг» Зеленского в «избиение младенцев». Однако еще раз повторюсь, что сам формат телеканалов Тараса Козака – «112 Украина», NewsOne и ZIK – максимально отвечал такому понятию как свобода слова, потому что получить трибуну там могли все», – добавила она.

В связи с этим Кушнир пришла к выводу, что запрет телеканалов и репрессии против Тараса Козака все равно не помогли Зеленскому, потому как украинцы оценивают его политику по прекращению войны на Донбассе как неудовлетворительную.

«Поэтому для меня общий вывод однозначен – «зеленые» не смогли отстаивать свою политическую позицию в честной дискуссии. Но, как видим, и незаконный запрет телеканалов и репрессии против Козака не помогли Зеленскому и компании. Даже в нынешней ситуации, когда оппозиционные телеканалы вещают только на Youtube (надеюсь, что временно), большинство украинцев оценивает политику власти в отношении Донбасса на «оценку два», – заключила политтехнолог Светлана Кушнир.