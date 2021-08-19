Спустя три дня после трагической смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова правоохранительные органы не сообщили никакой информации, в том числе никак не прокомментировали загадочно появившиеся в сети, противоречивые видеозаписи с камер наблюдения. Из чего можно сделать вывод, что власти не заинтересованы в скорейшем расследовании обстоятельств смерти Павлова. Об этом в эфире канала «Перший незалежний» заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что ситуация с появлением в сети записей с камер видеонаблюдения из дома Константина Павлова выглядит достаточно странной. Тем более, что в правоохранительных органах не подтверждают и не опровергают информацию о подлинности этих записей.

«Если появляется видео – это тоже кому-то нужно. То есть нужно полить воду на какие-то версии. Позиция правоохранительных органов – они не знают, как видео и к кому попало. Так расследуйте. Не может это видео просто так исчезнуть. В целом понятно, что ситуация вокруг Павлова будет рассматриваться через политическую линзу», – отметил политолог.

Он также напомнил, что Константин Павлов баллотировался в мэры Кривого Рога от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», и действующей власти была не выгодна его победа на выборах.

«Мы помним избирательную борьбу в 2020 году между господином Шевчиком, который представлял “Слуг народа”, и представителем ОПЗЖ. Власть воспринимала болезненно победу Павлова. Более того, от соратника Павлова мы слышали, что будут постоянные проверки», – сообщил Якубин.

По мнению политолога, ситуация с расследованием затягивается, а в правоохранительных органах замалчивают информацию по такому резонансному делу.

«Следствие уже должно владеть информацией: самоубийство это или убийство. Не исключаю, что это имеет непосредственно избирательный контекст, потому что, чем быстрее будет расследовано это дело, тем быстрее станет вопрос, о назначении выборов и, в принципе, Верховная Рада могла успеть назначить выборы на осень 2021 года», – констатировал Алексей Якубин.

Напомним, 15 августа 2021 года в селе Вольное, под Кривым Рогом, на пороге своего дома был обнаружен мертвым один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», мэр Кривого Рога, руководитель городской организации ОПЗЖ Константин Павлов.

Комментируя это трагическое событие, в политсиле заявили, что убийство Константина Павлова «Оппозиционная платформа – За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против оппозиции.

«Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ. Также в партии отметили, что готовы к тому, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид.