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Понятно, что домашний арест мешает Виктору Медведчуку заниматься политической деятельностью. Но недавно была опубликована социология КМИС о том, что ОПЗЖ - вторая по популярности партия в стране. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию «Украина.ру», сообщает 112 Украина.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску сопредседателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства». Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.

Эксперт считает, что власть рассчитывала путем досудебных санкций и закрытия телеканалов ударить и по Медведчуку, и по «Оппозиционной платформе», но вместо этого получился выстрел себе в ногу.

«Власть рассчитывала, что суд над Медведчуком не будет занимать столько времени. Она рассчитывала, что Медведчук уедет из страны, а он никуда не уехал. И сейчас мы наблюдаем своеобразную импровизацию со стороны власти, и это уже играет против нее», - подчеркнул Якубин.

«У власти нет какого-то плана, кроме как затянуть дело даже на стадии досудебного рассмотрения, потому что если дело дойдет до рассмотрения по сути, то, судя по тому, как вела себя сторона обвинения, видно, что у нее никаких доказательств нет. И она будет тянуть время насколько это возможно», - заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
ForUm

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