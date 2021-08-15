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Сегодня, 15 августа 2021 года, в селе Вольное под Кривым Рогом во дворе своего дома был предательски убит один из лидеров нашей партии, мэр Кривого Рога, шедший на выборы от нашей партии и победивший на них, руководитель городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Константин Павлов.

“Его победа на выборах мэра Кривого Рога стала холодным душем и для Президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы. Убийство Константина Павлова партия «Оппозиционная платфрма – За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров нашей партии, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины», - говорится в аявлении, сделанном по этому поводу партией «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Очевидно, что именно действующая власть является главным выгодополучателем этого чудовищного преступления. Они это готовили сознательно, в частности, когда народный депутат от «Слуги народа» Потураев с трибуны Верховной Рады призывал «расстреливать ОПЗЖ».  «Оппозиционная платформа – За жизнь» ожидает, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид и еще раз подчеркиваем: Константин Павлов был молодым, здоровым, оптимистичным человеком. А главное - глубоко верующим, награжденным орденом Украинской православной церкви Святителя Николая Чудотворца  «За благотворительность», - подчеркивают в ОПЗЖ.

Там считают, что власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Требуем привлечения заказчиков и исполнителей этого страшного преступления к уголовной ответственности», - также говорится в заявлении.
ForUm

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