Проблема Украины в том, что там не работает система правосудия и практически отсутствует политическая элита, о чем свидетельствует в том числе незаконное уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет испанское интернет-издание NewsWep, ссылаясь на слова бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В публикации отмечается, что экс-премьер уверен: Президент Украины Владимир Зеленский не может управлять страной, и его избрание было «ужасной ошибкой».

«Что это за лидер нации? Да, послушайте его хотя бы две минуты непредвзято… Это ужасная ошибка для Украины», – цитирует NewsWep Азарова.

Испанский интернет-ресурс подчеркивает, что, по словам Азарова, в Украине нет политической элиты, о чем свидетельствует незаконное преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука.

«Как отметил бывший премьер-министр Украины, судьи и прокуроры, расследующие дело, не отличаются интеллектом, что страшно для системы правосудия», – констатирует издание.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая 2021 года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на это решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и от других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».