Возмущение Зеленского провокациями и оскорбительными выкриками в адрес олимпийского чемпиона Жана Беленюка стало очередным подтверждением политики двойных стандартов Президента. Более того, именно Зеленский является виновником того, что в центре Киеве в ХХI веке национал-радикалы позволяют себе проявлять ксенофобию и расизм по отношению к людям, которыми гордится вся Украина. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В оппозиционной политсиле убеждены: провокаторы, которые пытались напасть на Жана Беленюка, должны быть обязательно привлечены к уголовной ответственности и понести самое суровое наказание.

В то же время в ОПЗЖ обратили внимание на избирательное отношение Зеленского.

«Почему выкрики "Вали в Африку! " вызывают у Президента Зеленского возмущение, а собственные слова о том, что украинцы с Донбасса должны уезжать в Россию, ‒ нет? В чем разница?

Или, может, дело в том, что Зеленский говорил, обращаясь к жителям Донбасса и русскоязычным, к тем, кого он своей политикой, своими действиями и нарушением взятых на себя перед лидерами стран "нормандской четверки" обязательств лишил гражданских и конституционных прав, а Жан Беленюк ‒ не просто украинец, а депутат от "Слуги народа"? И хотя все украинцы равны, но "слуги" все-таки равнее?» ‒ отметили в партии.

В политсиле подчеркнули, что «возмущение вызывают даже не цинизм и двойные стандарты Президента, а ограниченность и полная профессиональная непригодность как его самого, так и всей его команды: ведь он критикует провокаторов, напавших на Беленюка, как раз за то, что сам сделал на прошлой неделе».

В ОПЗЖ напомнили Зеленскому, что именно при нем различного рода национал-радикалы окончательно уверовали во вседозволенность и что он никак не отреагировал на травлю легкоатлетки Ярославы Магучих.

«И точно так же Зеленский в силу своей профнепригодности не понимает, что лично он является главным виновником нападения на Беленюка: покрывая национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и прочих расистов, Президент создал для них атмосферу вседозволенности и подтолкнул к новым преступлениям. Когда власть Зеленского травила легкоатлетку Ярославу Магучих, тем самым она учила радикалов тому, как надо самоутверждаться за счет тех, кто является гордостью Украины», – подчеркивается в заявлении партии.

Таким образом, Зеленский в потакании ксенофобии не просто стал последователем Порошенко, а даже превзошел его.

«Оскорблениями, ненавистью и вызовами на ковер к различным чиновникам встречает Украина своих олимпийских героев, потому что Зеленский, как и Порошенко до него, подменил патриотизм русофобией и ксенофобией, потому что так куда проще. Ведь, чтобы быть патриотом, надо работать на благо страны, а чтобы исповедовать ненависть ‒ надо всего ничего. А "ничего" ‒ это как раз то, что щедро дают каждому украинцу Зеленский и его окружение», – подытожили в ОПЗЖ.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что выступает против курса Зеленского, который ведет Украину в никуда.