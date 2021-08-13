Запад, и в частности, США, имеют явное отношение к травле украинской властью в лице президента Владимира Зеленского председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье англоязычного издания Archytele, сообщает 112 Украина.

Авторы публикации напоминают, что оппозиционный политик, по надуманным обвинениям, находится под домашним арестом уже три месяца.

«Он (Медведчук - ред.) находится под домашним арестом три месяца. Кстати, западные друзья Киева не высказали ни единого слова критики ни по поводу уничтожения контролируемых им СМИ, ни по поводу самого процесса. Напротив: США явно причастны к этой политической «зачистке», - говорится в публикации.

В статье также говорится о том, что Украине и России необходимо налаживать диалог. В первую очередь, по мнению автора публикации, для того, чтобы в будущем стать сильным игроком на геополитической карте мира.

«Если украинцы построят мост между Европой и Россией, им воспользуются и Европа, и Россия. Если они построят стену, Европа и Россия обойдут эту стену и оставят Украину за бортом», - подчеркивается в статье.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.