Бельгийско-украинский исследовательский институт BURI провел в начале августа всеукраинский опрос общественного мнения, в который вошли вопросы об одном из самых обсуждаемых событий последних недель в Украине – суде над председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом пишет европейский новостной ресурс EU Today.

В публикации отмечается, что, отвечая на вопрос о своем отношении к преследованию Виктора Медведчука украинскими властями, большинство респондентов ответили, что видят в этом попытку отвлечь внимание избирателей от реальных проблем в экономике и социальной сфере.

«21,1% опрошенных считает, что суд над Виктором Медведчуком – это не что иное, как репрессии против политического оппонента, который будет основным конкурентом нынешнего Президента Украины во время следующей избирательной кампании», – пишет EU Today.

Кроме того, по информации интернет-издания, респонденты, которые следили за процессом и заявлениями сторон в зале суда, улучшили свое отношение к Виктору Медведчуку. И большинство опрошенных считает, что суд над оппозиционным политиком повысит его личный рейтинг, а также рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Подавляющее количество респондентов (58,8%) считает, что наиболее справедливым результатом судебного разбирательства будет полное оправдание Виктора Медведчука и полное восстановление его прав», – говорится в публикации.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».