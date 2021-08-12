Самые популярные политики в СМИ – это президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет в своей колонке для сайта «Корреспондент» журналист Галина Акимова.

«Каждый политик из первого эшелона выражает мнения миллионов украинцев, которые за него голосовали, отстаивает конкретную политическую позицию и транслирует определенные политические взгляды. Именно поэтому так интересны рейтинги медиапопулярности», – поясняет журналист.

Акимова обращает внимание, что для получившего 5-ое место главы МИД Дмитрия Кулебы месяц июль ознаменовался громким провалом украинского МИДа, поскольку Вашингтон и Берлин договорились по «Северному потоку-2», даже не изволив поставить в известность официальный Киев.

«Причем возгласы министра Кулебы о том, что «ни слова об Украине без Украины» никто из мировых лидеров даже не заметил», – иронизирует автор.

Также Акимова отмечает, что оппозиционер Виктор Медведчук постоянно присутствует в первой пятерке самых популярных украинских политиков.

«Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук традиционно присутствует в топ-5 самых популярных украинских политиков по версии СМИ. Причем в мае Медведчук занимал вторую позицию, сразу после президента Зеленского», – напоминает она.

По словам Акимовой, если Зеленский и Офис президента надеялись исключить Медведчука из активной политики, то рейтинг медиапопулярности свидетельствует, что этот план провалился.

«В общем, если Зеленский и компания с помощью уголовного дела рассчитывали исключить оппозиционера из активной политики, то рейтинг популярности в СМИ наглядно показывает, что этот план провалился. Сегодня внимание СМИ к оппозиционному политику даже выше, чем было до запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и объявления персональных санкций», – делает вывод журналист.

В то же время экс-президент Петр Порошенко, занявший 2-е место, сообщает Акимова, в июле опубликовал в польской «Газете Виборчей» ответ на статью Владимира Путина «О единстве русского и украинского народов».

Вместе с тем, по мнению Акимовой, большой вопрос, сохранит ли свои позиции экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В конце июля министр внутренних дел написал заявление об отставке, это произошло после встречи с временным поверенным США Майклом Кентом и президентом Владимиром Зеленским. Если раньше топовые позиции в рейтинге популярности в СМИ обеспечивала высокая должность, то теперь такого ресурса у Авакова нет. Найдет ли Аваков рецепт, чтобы без высокой должности удержаться в топ-5 самых популярных политиков, покажет время», – прогнозирует журналист.

Что касается президента Владимира Зеленского, занявшего 1-е место, сообщает Акимова, то в общем массиве информации о его деятельности высокий процент критических материалов.

«В июле Зеленский дважды давал ответ на статью Путина (сначала в стиле «не читал, но осуждаю», а после насмешливых комментариев, что он просто «не осилил много букв» – даже записал видео), активно стремился на встречу с Джо Байденом в Белый дом (но получил от ворот поворот, потому что в Вашингтоне назначили аудиенцию на конец августа), а также добился ухода Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. А вот поездка в Батуми и встреча с президентом Молдавии Майей Санду была испорчена из-за скандала вокруг похищения в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса. Поэтому в общем массиве информации о деятельности Зеленского есть и серьезный процент критических материалов», – заключает журналист Галина Акимова.