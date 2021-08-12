Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство на запрос адвокатов по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Политик отметил, что ЕСПЧ рассмотрит дело в ближайшее время, говорится в сюжете телеканала «Перший Незалежний», сообщает 112 Украина.

«Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента президента», - отметил Кузьмин.

По мнению представителя защиты Виктора Медведчука Ларисы Чередниченко, дело лидера украинской оппозиции могут рассмотреть на внеочередном заседании ЕСПЧ. По ее словам, Европейский суд по правам человека может начать выяснять позицию государства в этом деле.

«Если ЕСПЧ решит предоставить приоритет рассмотрению какого-либо заявления, то оно будет рассмотрено не то что первоочередно, во внеочередном порядке. Из содержания письма ЕСПЧ нам известно, что, во-первых, наше обращение в интересах Виктора Владимировича Медведчука не признано явно не безосновательным. Европейский суд по правам человека нас уведомил что и ходатайство о предоставлении нам приоритетного порядка рассмотрения обращения в интересах Виктора Медведчука в скором времени будет рассмотрено и о результатах мы будем уведомлены дополнительно. И если нам предоставят приоритет, я думаю ЕСПЧ запросит информацию у государства - будет выяснять позицию государства по поводу нашего обращения», — рассказала Чередниченко.

Эксперты убеждены - решение Европейского суда по правам человека в пользу Виктора Медведчука ударит по всей провластной верхушке и продемонстрирует заказной характер дела.

«Наша власть все больше будет выглядеть, мягко говоря, как недемократическая, если мы говорим о европейском контексте, более того, я уже об этом частично говорил, у нас действует примат международных норм над национальным законодательством. Поэтому решение ЕСПЧ, оно как прецедент, по поводу того что есть констатация. До этого была констатация о закрытии каналов и т.д. в мониторинговом отчете ООН, а здесь будет констатация на уровне дела Виктора Медведчука. Что здесь есть нарушение фундаментальных прав человека. Рассмотрение этого дела ЕСПЧ после решения которого, а я думаю оно будет в пользу стороны защиты, нынешней власти будет еще труднее сохранить видимость, эти политические нитки, которыми сшит этот процесс, который мы наблюдаем», — отметил политолог Алексей Якубин.

В том, что Виктор Медведчук победит в Европейском суде по правам человека, уверен украинский политический и государственный деятель Геннадий Москаль Об этом в ток-шоу «Противостояние» на телеканале «Первый Независимый»

«ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Медведчука. Он выигрывает эту жалобу. Там должен быть представитель Минюста, чтобы доказывать. Что они там скажут? Нет доказательств... СБУ выложила телефонные разговоры - так на любой телефонный разговор, согласно УПК, должно быть разрешение суда на прослушивание номера телефона, фамилия. Вбросили, усилили Бигусом, пусть Бигус покажет решение суда. Это не является допустимым доказательством в любом суде. Первая инстанция не приняла во внимание, кого слушали, в отношении кого проводили экспертизу... Предоставил заключение их Институт - так он не имеет права, не имеет разрешения на проведение фоноскопических экспертиз. Имеют разрешение независимые научно-исследовательские институты, входящие в систему Минюста», — отметил Москаль на ток-шоу «Противостояние» на «Першому Незалежному».

По мнению политического эксперта Владимира Мулыка, Зеленский принял решение надавить на Медведчука в сговоре с олигархами. Впрочем, убежден Мулык, лидер оппозиции победит в этой борьбе.

«У нас сейчас собрался олигархический консенсус, картельный сговор, так сказать. Олигархат говорит Зеленскому: «Закрой», закрывают Медведчука, а он единственный, кто от этого олигархата равноудален, он не пострадавший, если бы он бы за границу бежал, говорили бы, что пострадавший. Он сейчас в форме узника замка Иф, Граф Монте Кристо, который выйдет из этой ситуации победителем, потому что сейчас олигархический консенсус терпит фиаско. Они прекрасно понимают, что не Зеленский приговор Порошенко, а именно Медведчук - приговор правлению и Зеленского, и Порошенко вместе. Он сказал, что нужно курс менять, кардинально менять, мы неправильной дорогой идем. Когда выйдет Медведчук, оправдают однозначно за отсутствием доказательств, и этот момент станет приговором для «зеленой» команды и начнется отсчет, это надо делать быстро, потому что государство летит в пропасть», — говорит Мулык.

В свою очередь, политический эксперт Владимир Кацман считает, что Европейский суд по правам человека точно примет решение в пользу лидера оппозиции в деле против Украины и власть обязана будет его выполнить.

«Избирая меру пресечения суд фактически показал всему обществу, что дело пустое, рассыпается, как карточный домик, что это придумки, которые нужны для сведения политических счетов с оппозицией. такое очень не любит ЕСПЧ. Только за одни слова президента про конец эпохи Медведчука уже можно признать политическое давление со стороны власти на суд. ЕСПЧ как бы более верховный суд для нас и если он постановляет, а Украина не выполняет, то в какой Европейский Союз мы дойдем когда-нибудь? Какие европейские нормы демократии мы тут построим?» — говорит Кацман.

Большинство опрошенных украинцев считают, что решение ЕСПЧ в пользу Виктора Медведчука нанесет серьезный удар по Владимиру Зеленскому:

«Я думаю рейтинг Зеленского еще больше упадет»

«Не то что ударит (по рейтингу), а побьет».

«Рано или поздно, как говорится, правда восторжествует, потому что Медведчук ни в чем не виноват… Потому что на каком основании он (Зеленский) закрыл этот канал, у него нет никаких доказательств. Медведчук хотел сделать для Украины, чтобы и газ дешевле был, и вакцину, если не покупать так, чтоб здесь производить. Я считаю, что Медведчук... Его оправдает Европейский суд и все будет нормально».

Вместе с тем всего за полгода во всем мире вышло более 70 000 публикаций о давлении украинской власти на оппозицию. Зарубежные СМИ массово реагируют на незаконное преследование президентом Зеленским лидера украинской оппозиции - Виктора Медведчука. Почти 85% публикаций осуждают репрессии в отношении оппозиции. Во многих из них журналисты признают факт фальсификации судебного процесса против Виктора Медведчука. Кроме того, в международных СМИ уверены: дело против лидера оппозиции принесет Украине только негативные последствия. В иностранных СМИ отмечают:

Иск, который председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека к Украине, может иметь серьезные последствия. Об этом пишет польское издание neon24.pl. В заявлении в Европейский суд Зеленский обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями во время обысков и преследования членов семьи Медведчука. Сам Медведчук отметил, что настоящей причиной преследования стала его критика состояния государства.

Немецкое издание «Интели ньюс» отмечает, что анти олигархическая кампания Зеленского пока ограничивается атаками на политических оппонентов, таких как Виктор Медведчук.

«Еще одно известное издание «Теллер репорт», ссылаясь на оппозиционных политиков, пишет, что начало рассмотрения дела Виктора Медведчука в ЕСПЧ - позитивный сигнал. Мол, таким образом Запад намекает на то, что Зеленскому пора «сбавить обороты». Также издание, ссылаясь на Рената Кузьмина, пишет, что если ЕСПЧ признает Медведчука невиновным - это может стать поводом для увольнения генпрокурора и импичмента президента: «Положительное решение ЕСПЧ в пользу Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимира Зеленского».

Англоязычное издание Pledge Times в своей публикации отметило, что иск Медведчука в ЕСПЧ может быть рассмотрен уже в ближайшее время.

Напомним, Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он настаивает, что его уголовное дело политически мотивировано и власть нарушает его право на справедливое судебное разбирательство и личную безопасность.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Стороной защиты была подана апелляция. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.