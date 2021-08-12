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Власть не может переступать через нормы Конституции Украины, даже если на выборах ее поддержали 73% от числа проголосовавших. Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» заявил политолог Алексей Якубин, комментируя политические преследования председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука со стороны власти.

«Есть презумпция невиновности, ее нельзя переступить. Никто не может своими указами вводить внесудебные санкции против граждан Украины. Для этого есть суд. На примере Виктора Медведчука мы видим, что это происходит. Украина – первая страна в мире, которая ввела против своих граждан санкции подобного типа», – указал эксперт.

Политолог назвал также одну из главных ошибок действующей власти.

«Ключевой проблемой людей, пришедших во власть после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, является то, что эти люди не понимают, что нельзя расправляться со своими политическими оппонентами недемократическими и неправовыми способами», – считает Алексей Якубин.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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