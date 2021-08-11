Президент Украины Владимир Зеленский перешел Рубикон в тот момент, когда он фактически лишил свободы председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Такое мнение в эфире телеканала «Перший незалежний» озвучил политический эксперт, конфликтолог Владимир Мулык.

«Это был переломный момент, назад Зеленский уже не вернется, ему дороги назад нет», – убежден он.

Политолог согласен с мнением президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил на пресс-конференции, что все важные политические события, происходящие в Украине за последние годы, заказаны извне.

«Если Украина не поменяет путь своего развития на альтернативный, если будет идти и далее тем путем, который Владимир Зеленский продолжил после экс-президента Петра Порошенко, то начнется большая, страшная война. Альтернатива на сегодняшний день только одна – Виктор Медведчук. Именно поэтому власть и «наехала» на него», – считает конфликтолог.

Эксперту хочется верить, что альтернативный путь, предложенный оппозицией и председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, все же будет, и Украина успеет сесть в «последний вагон поезда».

«У нас все меньше и меньше времени, мы действительно можем потерять страну. Если бы украинская власть была субъектная, то можно было говорить о каком-то внутреннем несогласии или игре «власть – оппозиция». Но мы видим, что Зеленский является лицом, за которым стоят олигархи, а за олигархами стоят внешние заказчики. Внешний заказчик нашел исполнителя в лице Зеленского и делает все по беспределу», – подытожил Владимир Мулык.