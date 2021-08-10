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Мировые СМИ продолжают обсуждать уголовное преследование в Украине председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и, в частности, неожиданное решение Киевского апелляционного суда, который отклонил жалобу политика на продление ему меры пресечения. Так, очередной материал, посвященный этой теме, публикует крупнейшая в Германии государственная медиаплатформа Deutsche Welle.

В публикации напоминается, что 30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест для народного депутата Украины Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, отклонив апелляцию оппозиционера.

«Оставить в силе наложенную Печерским судом меру домашнего ареста до 7 сентября», – говорится в решении, суда. Медведчук, лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь», отверг решение суда, назвав его «политическим»«, – пишет Deutsche Welle.

Также, немецкое медиа цитирует Медведчука, уточняя, что украинский оппозиционер обвинил украинские власти в попытке «заставить оппозицию замолчать» и заверил, что и дальше будет бороться, чтобы доказать свою невиновность.

Кроме того, автор публикации подчеркивает, что на преследование оппозиции украинской властью достаточно жестко отреагировали и в России.

«После ареста украинского политика Москва осудила «зачистку политического поля» на Украине и предупредила, что отреагирует «своевременно и адекватно», – сообщает  Deutsche Welle.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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