Украину от полномасштабной гражданской войны спасли только логика и воля председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом в своем блоге написал публицист Денис Жарких, сообщает 112 Украина.

Именно это, по его словам, и стало одной из причин, почему оппозиционный политик был включен экс-президентом Петром Порошенко в список ключевых переговорщиков с ОРДЛО.

«Смешно читать «патриотические» оценки этой деятельности, типа, Медведчук продавал Москве украинские интересы. Реально все было наоборот. Армия повстанцев при поддержке России вполне могла войти в Киев, о чем они открыто говорили. Так что Петр Порошенко включил Медведчука в переговорщики не от хорошей жизни. И только логика и воля Виктора Медведчука спасла Украину от полномасштабной гражданской войны», - отметил Жарких.

Публицист напомнил, что Медведчук освободил из плена более 1500 украинцев.

«Дальше пошло спасение людей из плена. Поездки по обстреливаемым территориям и минным полям. Хочу заметить, что Медведчук спасал людей вовсе не своих политических взглядов, более того, противоположных. И все же спасал, подвергал себя реальной опасности, но никогда и нигде этим не бравировал (опять отклонение от поведения украинского политика)», - добавил он.