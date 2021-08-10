Преследование председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем. Так считают 68,4% респондентов в рамках социологического опроса, проведенного Киевским институтом социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) с 4 по 9 августа 2021 года, сообщает 112 Украина.

62,4% опрошенных заявили, что Медведчук - невиновен, должен быть оправдан и полностью восстановлен в своих правах.

При этом 61,5% респондентов заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука.

36,1% опрошенных подчеркнули, что заседания суда по делу оппозиционного политика заканчивались несправедливо, и мера пресечения ему тяжелее, чем степень обвинения. А 33,8% респондентов заявили, что Медведчука должны были отпустить из зала суда.

55,7% опрошенных считают, что суд по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 36,3% выразили надежду, что суд закончится оправдательным приговором.

А 70,4% респондентов считают, что суд по делу Виктора Медведчука приведет к тому, что и его рейтинг, и рейтинг «Оппозиционной платформы - За жизнь» существенно вырастут.

Опрос Киевского института социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) проводился с 4 по 9 августа 2021 года. Всего опрошено 3 000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.