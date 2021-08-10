Тех, кто по указке с Банковой выносит незаконные решения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, ждут тюрьма, или позорное бегство. Именно такую судьбу эксперты прогнозируют в ближайшем будущем судьям Печерского и Апелляционного суда такую же судьбу, которая постигла и их коллег Инну Отрош, Антона Чернушенко, Родиона Киреева и Николая Чауса. Об этом говорится в сюжете телеканала "Перший Незалежний".

"Судьи Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, которые по указке из Офиса президента публично возглавили кампанию травли против лидера оппозиции Виктора Медведчука, рискуют в скором будущем повторить судьбу своих коллег Инны Отрош и Антона Чернушенко, бывших глав Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда. А также бывшего судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева и экс-главы Днепровского райсуда столицы Николая Чауса. Все они сбежали из Украины, как только перед ними замаячила перспектива отвечать перед законом за свои преступные решения", - считает аналитик Кирилл Ковальчук.

В свою очередь, политолог Алексей Якубин убежден, что для судейского корпуса эта история может быть очень хрестоматийной.

"То есть ты можешь служить власти, ты можешь ориентироваться на определенные политические веяния, но это тебя не убережет. Пример судьи Чауса будет для судей последним примером, где они будут видеть, что лояльность к власти тебя не спасет, тебя может спасти то, что ты действовал по закону и к тебе нет претензий", - говорит Якубин.

Однако нынешним прислужникам Зеленского в мантиях не стоит ждать радостного приема, ни в Европе, ни в России. В последней, их сразу же схватят, поскольку они, пренебрегая законами и Конституцией, лишили свободы Виктора Медведчука. А лидер оппозиции является не только ближайшим политическим партнером в Украине президента России Владимира Путина, а фактически - членом его семьи. Президент РФ уже неоднократно публично вставал на защиту Медведчука.

"Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком. При этом органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу", - отмечал президент России Владимир Путин.

Эксперты убеждены, что Европа также откажется скрыть судьей-беженцев, ведь сейчас Европейский суд по правам человека уже открыл дело о нарушении прав Виктор Медведчука. Профессор и доктор юридических наук Виталий Журавский уверен, что когда ЕСПЧ признает, что политика преследовали незаконно, судей, принимавших незаконные решения, никто в Европе не примет.

"Я считаю, что решение ЕСПЧ будет не в пользу Зеленского, основным заказчиком дела Медведчука является Зеленский. Он его преследует, используя все рычаги и ресурсы правоохранительной системы, которая зависима от Зеленского, по политическим соображениям преследует одного из лидеров оппозиции. ЕСПЧ всегда рассматривает с точки зрения нарушения прав человека и гражданина исходя из Европейского законодательства о првах человека, это является ключевым. Эти права Виктора Владимировича Медведчука нарушены СБУ, ГБР, Генпрокуратурой и судом", - подчеркнул Журавский.

Поэтому единственное куда смогут поехать прислужники Зеленского - это в тюрьму. Ведь за незаконное судилище над председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком будут отвечать все причастные к фабрикации дела, - уверен народный депутат Анатолий Бурмич.

"Я уверен, что будет все законно и справедливо. И все кто сегодня причастен к фальсификации уголовных дел по Виктору Владимировичу Медведчуку, начиная от заявителя Чижмаря, я вообще не понимаю его, честно говоря, заканчивая судьей Вовком и все, что в промежутке этом, это следователи СБУ, эксперты, прокуроры, все, кто причастен к фальсификации – все будут отвечать по закону, это однозначно", - сказал Бурмич.

То что дело сфабриковано, а все решения судей - политический заказ власти, увидела вся Украина. Ведь еще во время заседания Апелляционного суда Виктор Медведчук разгромил всю "доказательную базу" собранную против него прокурорами и доказал, что дело шито белыми нитками.

"Что это означает? Это означает, что те аргументы, которые были получены в узком кругу СБУ следователями, органом и экспертной организацией системы СБУ, сделали все, чтобы представить это доказательство, которое полностью сфальсифицировано и недопустимо в контексте требований закона. В распоряжении следствия, в материалах дела и в материалах подозрения есть только копии таких документов, неизвестно, были ли они вообще, по сути, и, тем более, неизвестно, где оригиналы, если они имели место. Все четыре выводы экспертиз, которые положены в основную подозрения, если говорить в контексте обоснованности подозрения и тех данных, которые приведены в ходатайстве о продлении меры пресечения, является ничем иным как недопустимыми доказательствами", - подчеркнул Виктор Медведчук.

И хотя судьи по указке ОП закрыли глаза на аргументы защиты, все эти материалы останутся, и следствие сможет легко доказать противозаконность принятых решений судей Печерского и Апелляционного судов. И тогда служители фемиды, которые принимали незаконные решения, окажутся за решеткой.

"Вы посмотрите в Китае расстреливают за коррупцию и все равно расстреливают каждый год, и каждый чиновник считает что с ними такого не случится. Вот эти судьи которые сейчас принимают решения, это тоже судья Вовк. Он тоже думает, что он сейчас застрахован и с ним такого не случится. Он не верит что в Украине с ним будут поступать по законам", - говорит общественный деятель Александр Потемкин.

"Несмотря на такие неутешительные перспективы, судьи и в дальнейшем выполняют прихоти власти. В частности, Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда о продлении домашнего ареста Виктора Медведчука до 7 сентября. Пожалуй, судьям стоит напомнить, - все, кто выполняет незаконные указы и просьбы "сверху", должны понимать, что эта власть ненадолго. А отвечать перед законом все равно придется", - говорится в сюжете "Першого Незалежного".