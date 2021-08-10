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Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (19,5% всех опрошенных или 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Об этом свидетельствуют данные опроса Центр Разумкова.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 10% и 16% опрошенных, за Юрия Бойко - соответственно 10% и 15%, за Юлию Тимошенко ˗ соответственно 8% и 11%, Игоря Смешко ˗ соответственно 4% и 6% , Олега Ляшко ˗ соответственно 2% и 3%, за Владимира Гройсмана ˗ соответственно 2% и 3%, за Руслана Кошулинского ˗ соответственно 2% и 3%, за Дмитрия Разумкова ˗ соответственно 2% и 2%, за Анатолия  Гриценко ˗ соответственно 1% и 2%, за Виталия  Кличко ˗ соответственно 1% и 1%, за Александра Вилкула ˗ соответственно 0,5% и 1%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко ˗ соответственно 17% и 39%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать за Бойко ˗ соответственно 15% и 32 %.
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