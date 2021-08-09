Национальное антикоррупционное бюро на свой запрос не получило от Службы безопасности записей телефонных разговоров, которые приписывают нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, где он якобы обсуждает вопрос передачи ему части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление».

Об этом сказал директор ведомства Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Увы, нет. Я надеюсь, что мы когда-нибудь их получим. Я напомню, в связи с чем был этот запрос. Это был запрос по делу, которое связано с трубой. По нашему мнению, то, что мы услышали в расследовании, оно связано с событиями в деле, и поэтому мы сделали этот запрос», - сказал Сытник.

Напомним, журналисты Bihus.info обнародовали записи разговоров якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов »Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).

АО «Укртранснафта» подписало с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» сроком на 5 лет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» за государством.

Подозреваемой эксперту сообщили о подозрении в феврале 2021 года. В том же месяце Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление». Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.