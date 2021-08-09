Академик и первый вице-президент академии экономических наук Украины Анатолий Пешко поздравил Виктора Медведчука с днём рождения

Народному депутату Украины Медведчуку В.В.

Уважаемый Виктор Владимирович!

Поздравляю Вас с днем рождения! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья Вам и Вашей семье, Вашим родным и близким. Долгих 120 лет жизни, которые будут более жизнерадостными и светлыми для Вас, Вашей супруги и Ваших детей!

Царство тьмы, которое сегодня царит над Украиной, скоро пройдет и духовно здоровые люди, такие как Вы и Ваши родные и друзья воспрянут из того хаоса и беспредела в котором, живет сегодня весь несчастный Украинский народ!

Есть прописная истина пыль поднявшаяся до небес так и останется пылью, а алмаз брошенный в пыль и грязь и даже растоптанный, так и останется алмазом!

Вашу честь и человеческое достоинство пытаются втоптать в грязь, однако, как гласит народная мудрость — алмаз всегда останется алмазом!

Я желаю Вам поскорее выйти на свет и сбросить с себя оковы, которые надела на Вас власть людей незнающих понятия чести, человеческого достоинства, совести и порядочности!

Я надеюсь, что вместе с Вашим освобождением наступит освобождение всего народа Украины, от захвативших в нашей стране власть, негодяев, аферистов, проходимцев и мягко говоря "недалеких людей", которые наивно думают, "что творящий зло не будет наказан Богом и людьми"!

Уважаемый Виктор Владимирович, еще раз сердечно желаю Вам, Вашей супруге, Вашим детям долголетия, здоровья, счастья и процветания!

С глубоким уважением.

Общественный деятель,

академик и Первый Вице-Президент

академии экономических наук Украины

А.В.Пешко