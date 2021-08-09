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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск председателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука к Украине. Об этом сообщает издание Pledgetimes со ссылкой на депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина.

"Похоже, что Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, и решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президенту", - сказал депутат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста. 

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние полгода мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.
ForUm

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