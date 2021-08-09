Травля бронзовой медалистки олимпиады в Токио, украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, в том числе и со стороны чиновников от Министерства обороны Украины, свидетельствует о том, что ксенофобия, русофобия и крайняя политизация всех направлений общественной жизни Украины являются главной линией государственной политики. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле подчеркивается, что в Украине уже стало привычным, когда непрофессионалы повышают свою самооценку за счет критики таланта и достижений других людей.

«Действующая власть никаких собственных реальных достижений не имеет и состоит в подавляющем большинстве, вплоть до Президента Зеленского, из людей, чья карьера и успехи построены на пародировании, критике или разжигании ненависти к тем, кто действительно является специалистом в своей сфере, достиг значимых успехов в деле развития Украины, повышения ее экономического потенциала и улучшения имиджа», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В том числе, в партии уверены, что такого рода скандалы, призваны переключить внимание и энергию населения с промахов действующей власти на преследование всего русского.

«Чиновники от действующей власти знают лишь один метод повышения собственной значимости: безжалостно, в духе колхозного партсобрания, клеймить моральный облик тех, кто не вписывается в узкие рамки “полезного идиота” ‒ идеального слуги нынешнего режима, которого короткой патриотической речевкой можно переключить с коррупции и непрофессионализма власти на тему ненависти к России, преследования русскоязычных», – считают в оппозиционной политсиле.

Также в ОПЗЖ обращают внимание на то, что представители действующей власти уже не стесняются открытых ксенофобских заявлений.

«Власть уже прямо заявляет, что будет изгонять из страны тех, кто имеет собственное мнение или, как в случае с Ярославой Магучих, способен поставить признанные во всем мире спортивные принципы fair play выше ксенофобских фантазий националистически настроенных ограниченных чиновников в Министерстве обороны, которые таким образом удовлетворяют свои низменные и циничные психологические комплексы и повышают свою узнаваемость за счет травли настоящих героев Украины, приносящих известность нашей стране», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

В политсиле уверены, что таким образом искусственно занижается значимость успешных украинцев, а лидерами общественного мнения становятся «националистически озабоченные ничтожества», которые считают себя вправе указывать всем остальным, на каком языке разговаривать, с кем общаться и кого уважать.

«“Оппозиционная платформа – За жизнь” заявляет, что расправа над лучшими гражданами Украины, их травля по политическим и языковым мотивам являются осознанной политикой власти, направленной на уничтожение Украинского народа, низведение его до рабского, забитого состояния в интересах Зеленского и его окружения, стремящихся удержать власть любой ценой», – констатировали в ОПЗЖ.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что международным партнерам нашей страны стоит задуматься над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это, по мнению парламентария, самый короткий путь к национальной катастрофе.