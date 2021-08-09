Зарубежные СМИ за полгода написали более 70 тысяч публикаций о незаконном преследовании президентом Владимиром Зеленским председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. 84% из всех публикаций осуждают репрессии в отношении оппозиции, сообщает 112 Украина.

На этой неделе медиа обратили внимание на все аспекты давления на оппозицию в Украине. В частности, вспомнили об иске Виктора Медведчука к ЕСПЧ, писали о возможных последствиях этого дела для Украины и ответственности для причастных, а также освещали очередную акцию запугивания «Оппозиционной платформы - За жизнь» со стороны радикалов.

Иностранные издания широко освещают подачу иска в Европейский суд по правам человека о незаконном содержании Виктора Медведчука под домашним арестом. Так, издание Teller Report в своем материале цитирует народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина.

«Положительное решение ЕСПЧ в пользу Медведчука может стать основанием для отставки Генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимира Зеленского», - пишет издание.

Еще одно англоязычное издание Pledge Times в своей публикации отметило, что иск Медведчука к ЕСПЧ может быть рассмотрен уже в ближайшее время.

«Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он утверждает, что его уголовное дело политически мотивировано и что власть нарушает его право на справедливое судебное разбирательство и личную безопасность», - говорится в публикации.

Во многих публикациях журналисты признают факт фальсификации судебного процесса против Виктора Медведчука. Кроме того, в международных СМИ уверены, что дело против лидера оппозиции принесет Украине лишь негативные последствия.

«Украинский политик Виктор Медведчук, близкий к российскому лидеру Владимиру Путину, считается главным оппонентом и даже соперником президента Владимира Зеленского... При этом российский лидер не хочет встречаться с Зеленским, пока тот не откажется от преследования Медведчука. Кроме того, обозреватели уверяют, что Москва приостановила любые переговоры с Киевом до разрешения ситуации с Медведчуком. Это может иметь негативные последствия для мирного урегулирования на Донбассе. Многие эксперты призывают Зеленского не ставить под угрозу мирные переговоры на Донбассе из - за личных причин войны с Медведчуком», - пишет Luxembourg Herald.

Журналисты российского издания «Вести» напоминают, как на репрессии против лидера оппозиции обращал внимание Владимир Путин.

«В Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с (Виктором -ред.) Медведчуком. При этом органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», - цитирует издание президента РФ.

Британское агентство новостей Reuters в своем материале цитирует Виктора Медведчука, где он называет санкции против него «еще одним шагом для Украины к диктатуре»

А Financial Times в своей статье делает вывод, что Владимир Зеленский закрывает телеканалы и незаконно преследует Виктора Медведчука, чтобы снискать расположение Белого дома в Вашингтоне.

«Натиск на Медведчука частично был сделан для того, чтобы снискать благосклонность администрации Байдена... Но бывший комик Зеленский был избран благодаря обещанию «сломать систему» захвата государства несколькими олигархами, но до сих пор не доказал своего желания это сделать», - говорится в статье.

Кроме того китайское издание China Daily напомнило, что Виктор Медведчук вместе с «Оппозиционной платформой - За жизнь» пытался получить ответы от США относительно деятельности в Украине американских биолабораторий.

«В 2020 году украинские законодатели выступили с заявлением в связи с открытием пятнадцати военных биологических лабораторий США в Украине. В своем сообщении Медведчук и Кузьмин вспомнили о вспышках опасных инфекционных заболеваний в Украине в последние годы, которые, по их мнению, могут быть связаны с деятельностью лабораторий США», - отметило издание.

Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung в своей статье рассказывает о двойных стандартах Владимира Зеленского. С одной стороны он закрывает телеканалы и вводит санкции в отношении Виктора Медведчука и его окружения, а с другой дает возможность олигархам процветать в Украине.

«По мнению аналитиков, Зеленский, прежде всего, хотел устранить политического конкурента. «Оппозиционная платформа - За жизнь» Медведчука, которую представляют 44 депутата в парламенте, а по последним опросам, она уступает место только партии Зеленского - «Слуге народа»... Но другие олигархи могут спать спокойно», - говорится в статье.

Старейшая французская ежедневная газета Agora Vox отмечает, что доказательства по делу Медведчука слишком слабы, а незаконное преследование только повышает рейтинги оппозиции.

«В целом первый раунд противостояния был на руку Виктору Медведчуку. Власть обязательно подготовит контратаку. Но пока дела, сфабрикованные полицией, настолько слабы, а иногда и анекдотичны, что трудно поверить в любой успех... Пока же на фоне массового недовольства властью, преследование Медведчука скорее повышает его рейтинг», - пишет Agora Vox.

Информационное агентство Regnum со ссылкой на политического эксперта Валерию Литвинову пишет, что судьи в деле Медведчука после смены власти точно не останутся судьями, им придется либо сесть в тюрьму, либо бежать за границу, как их предшественникам.

«Сейчас я имею в виду Инну Отрош и Антона Чернушенко, бывших глав Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, бывшего судью Печерского райсуда Киева Родиона Киреева и, конечно же, экс-главе Днепровского райсуда столицы Николая Чауса ... Всех вышеперечисленных объединяет один факт биографии - они с позором бежали с Украины, когда осознали, что «дружественная» власть не вечна и скоро они могут оказаться по другую сторону судейского стола. Каждому из них схема получения откатов за нужные решения казалась беспроигрышной, ровно до того момента, пока не пришло осознание, что за преступные решения все-таки придется отвечать по закону», - говорится в материале.

Политолог Владимир Джаралла в публикации интернет-ресурса «Федеральное агентство новостей» увидел «знак перемен в претензии сенатора из Франции к репрессиям в Украине».

В частности, он обратил внимание на заявление французского сенатора Натали Гуле в сторону главы МИД страны Жан-Ив Ле Дриана о нарушении прав человека в Украине.

«Французский политик напомнила своем МИД о незаконном содержании Виктора Медведчука под домашним арестом, а также о блокировании ряда телеканалов без надлежащего расследования. Гуле хотела бы узнать, какие меры намерен принять министр для продвижения прав человека и гражданских свобод в Украине. Ранее она просила французский МИД прокомментировать рост неонацистских настроений в Киеве», - отметило издание.

В эпицентре внимания зарубежных СМИ остаются и радикальные настроения в Украине. Целая ряд интернет-ресурсов освещал акцию у офиса партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую устроили ультраправые молодые люди.

«Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, файеры и взрывные пакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма в Украине», - пишет издание Известия.

«Такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти - лично президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительной системы, в частности Службы безопасности Украины, которая проводит системные репрессии в отношении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», - отмечает Взгляд.

«Нападавшие прямо апеллировали к СБУ, требуя запретить нашу политическую силу и проводить репрессии в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука», - говорится в публикации издания Русский дозор.

«По указанию Зеленского СБУ превратилась в преступную группировку, осуществляло уголовные преступления не только по отношению к антифашистскому движению «Патриоты - За жизнь», но против всех неугодных и здравомыслящих», - отметил Regnum.

«В оппозиционной партии убеждены, что акция под стенами их офиса - это месть со стороны СБУ за свидетеля, которого ОПЗЖ взяла под защиту, которого карательная система пыталась запугать и, не исключено, что даже уничтожить», - пишет издание Свободная пресса.

Дело против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука — это попытка власти отвлечь внимание избирателей от реальных проблем в экономике и социальной сфере. Так считает более 41 процента украинцев, опрошенных международным исследовательским центром BURI-Украина из Бельгии с 30-го июля по 2-е августа этого года.

Для большинства украинцев справедливым результатом в деле Виктора Медведчука было бы признание его невиновности, оправдание и восстановление во всех правах. В этом же исследовании BURI такой ответ выбрали почти 59% опрошенных.