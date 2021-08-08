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Преследование со стороны украинской власти председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука – это абсурд и правда восторжествует. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в эфире программы "Соловьев-Live".

Парламентарий напомнил, что 7 августа у Медведчука был день рождения.

«Он сегодня встречает его в таких особенных условиях, в кругу семьи. Безусловно, мы все вместе с ним и хотим сказать, что то, что с ним происходит, это какой-то идиотский абсурд, и, конечно же, правда восторжествует. По-разному в отношении нас оказывали давление, но то, что происходит в отношении Оксаны Марченко, его супруги, такое в истории независимой Украины происходит в первый раз. Всегда было табу – семьи не трогать», – сказал нардеп.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
ForUm

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