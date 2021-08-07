Наш гость Марина Ставнийчук - заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии 2009-2013 гг.

Многие склоняются к мнению о ситуации с процессом над Виктором Медведчуком, что здесь речь идет не исключительно о фальсификации дела со стороны власти и правоохранительных органов, а о попытке власти взять под контроль судебную власть, давить на суды настолько, чтобы они выполняли подобные прихоти. Когда это все закончится и при каких условиях?

- Очень сложно прогнозировать, когда завершится это действо, которое сложно назвать судебным процессом, все, что происходит вокруг дела так называемой государственной измены Виктора Медведчука. С апреля возбуждено уголовное производство, Виктор Медведчук уже второй раз находится в мере пресечения под домашним арестом. С течением времени и из той информации, которую я беру из СМИ, читая выступление Виктора Владимировича в апелляционном суде, выступления его адвокатов, сравниваешь с действующим законодательством - совершенно очевидно, что речь идет о противоправном произволе. Ни конституционных, ни процессуальных оснований для назначения меры пресечения в виде домашнего ареста во второй раз практически нет. Сторона защиты показывает, что в деле уже даже используются ненадлежащие доказательства. Доказательства, собранные не в процессуальный способ. Используются экспертизы, которые проводятся противоправным способом неполномочными, неэкспертными учреждениями, как это положено по УПК. О праве в этом случае речь не идет - речь идет о политике, о борьбе с теми представителями оппозиционных сил, которые имеют свои, как говорит Конституционный суд, "отдельные" позиции. Оппозиция тоже неоднородна: кто-то сотрудничает с властью, и их не трогают, кто-то занимается активной оппозиционной деятельностью, за что расплачивается собственной свободой, возможностью, как Виктор Медведчук, осуществлять полномочия народного депутата Украины, что вообще неприемлемо. Венецианская комиссия отмечала, что в то время, когда в стране нет устойчивой демократии, когда нет стабильной политической системы, когда не работает правовая система и страну крайне трудно назвать правовым государством, где господствует принцип верховенства права, лишать народного депутата Украины той же депутатской неприкосновенности было крайне опасно. И мы сейчас видим, что Венецианская комиссия в своей позиции была права.

- Прокомментируйте историю вокруг судьи Чауса.

- Это второй случай абсолютно неправового произвола, вообще отсутствия здравого смысла в действиях предыдущей власти и в действиях действующей власти. Мне как профессиональному юристу комментировать эту ситуацию с позиции права достаточно трудно. Это ужас, когда вся страна видит кадры поездок по столице государства, где автомобиль НАБУ догоняет автомобиль СБУ. Достаточно странно выглядит позиция госпожи генерального прокурора, которая должна была дать оценку этому. Кроме того, уже достаточно трудно рассматривать его как человека в полном уме, человека, который позволил себя сфотографировать, сидя в одних трусах, в селе Мазуровка. В Винницкой области в каждом районе есть село Мазуровка. Поэтому совершенно очевидно, что это определенный фейк и что эти события являются вопросами конфликта между предыдущим президентом и нынешним. С точки зрения правового государства, с точки зрения вообще существования и работы правоохранительной системы, это страшное безобразие. Что Петр Порошенко, что Владимир Зеленский не имеют соответствующего уровня правовой политической культуры и терпят или стимулируют соответствующее безобразие. Но в связи с ситуацией с судьей Чаусом мы имеем осложнения и международного плана. Мы располагаем информацией из СМИ, что президент Молдовы практически отчитала президента Зеленского и его сопровождающих лиц о неприемлемости такой ситуации. И вопрос "где Чаус?" сказался и на том совместном документе, который принимали Грузия, Украина и Молдова по результатам грузинского саммита. С точки зрения качества взаимоотношений налаживания взаимоотношений что с РФ, что с Молдовой, что с Грузией - ноль на выходе.

- Гео Лерос пишет, что когда судью Чауса похитили, то произошла его встреча с Зеленским. Вы такой факт допускаете?

- Это вообще неприемлема ситуация. Если бы президент Украины был гарантом Конституции, гарантом прав и свобод в нашей стране, то даже возможность такой встречи не рассматривалась бы. При нормальном президента в государстве такого даже представить нельзя было. Для широкой публичной общественности ничего не разглашается, но очевидно, что президент имел основания для отставок заместителей руководителей СБУ и председателя внешней разведки. Мне кажется, что если бы Петр Порошенко никоим образом не был причастен к этой ситуации, то самое главное для него, для его имиджа было бы отмежеваться от ситуации. Но поскольку этого не делается, очевидно, что рыльце в пушку у всех.

- Как бы вы прокомментировали заявление Арахамии о ядерном оружии?

- Арахамия создал для государства Украина чрезвычайно конфликтную ситуацию. Корниенко назвал это "упражнения для ума", а мне кажется, что это упражнения без ума. Когда они с Арахамией назвали народного депутата "корабельной сосной", ничего страшного они также в этом ничего не видели. Это абсолютная детскость, абсолютный непрофессионализм, абсолютная неподготовленность к власти, которую демонстрирует вся властная команда на протяжении своего пребывания у власти. Как он только это сказал, этот месседж украинской власти был положен на столы аналитиков США. Визит Зеленского по своим возможностям является чрезвычайно сложным для украинской власти. Арахамия же еще сказал, что Зеленский будет разговаривать с президентом Байденом на повышенных тонах. Я не представляю, как можно разговаривать на повышенных тонах на международной встрече. Но не в тоне дело, а в смысле сказанного. Арахамия фактически пригрозил миру тем, что если что-то, то Украина может возродить свой ядерный цикл, и с учетом того, что у нас на территории есть АЭС, такая возможность могла бы быть при определенных условиях. Но политики в Украине даже разговоров таких не должны вести и допускать такой возможности. Надо понимать мировую конъюнктуру вокруг вопроса ядерного разоружения и возможности Украины, которые она имела с момента приобретения независимости. Декларация о государственном суверенитете предусматривала нейтральный статус нашего государства, причем все три принципа безъядерности были прямо записаны в Декларации о государственном суверенитете Украине: не производить, не приобретать, не использовать. Впоследствии Декларация о государственном суверенитете легла в основу Акта о независимости Украины. В конце концов Акт был поддержан народом Украины на референдуме. Эти принципы стали теми, с которыми нас мир практически впустил в свой круг независимых государств. К настоящему времени Украина путается в своем внешнеполитическом статусе, в понимании того, каким должно быть государство. Когда встал вопрос, что НАТО и ЕС - наши бесспорные приоритеты и продвижение к этим международным институциям надо внести в Конституцию, то Порошенко и его команда должны были не манипулировать, а вынести это на всеукраинский референдум. А путем манипуляций были внесены изменения в преамбулу, в раздел 4, 5, 6 Конституции, минуя намеренно раздел 1, где говорится о принципах конституционного строя. Это была большая политическая манипуляция, за которую нужно нести ответственность, потому что это со стороны предыдущей власти была узурпация в определенном виде. И сегодня это дает основания делать разного рода такие провоцирующие заявления тому же Арахамии. Надо понимать, что украинская власть после обретения независимости была поставлена ​​в довольно жесткие условия. Они не знают ни современной, ни далекой истории, не имеют институциональной памяти. Мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия - Кравчук начал эту работу, а Кучма в 1994 году подписал. Параллельно шла работа по гарантии безопасности Украины в связи с лишением этого арсенала, который был у украинского государства. Беларусь и Казахстан также лишались той части ядерного арсенала, который был на их территориях. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года, и надо понимать, что и президент Кравчук, и президент Кучма были последовательны согласно выполнению основ государственного суверенитета, согласно международной позиции. Была предоставлена ​​компенсация материального характера, и достаточно большая. Кто ею воспользовался, кто стал олигархом в нашей стране, после того как произошла такая серьезная международная правовая сделка в Украине? Какие гарантии безопасности были даны нам? Все, что, по сути, там требовалось, - это совещания со стороны государств-гарантов, если возникнет непосредственно угроза национальной безопасности Украины. То, что они между собой советовались, - это очевидно. И из этого уже следовали события, происходившие в Европе, в Совбезе ООН. Мы многое знаем, но еще не все. Но сегодня шантажировать мир мы просто не можем, потому что мы не в состоянии этого сделать. После соответствующих заявлений мы выглядим как люди непрофессиональные, непоследовательные, не сдерживающие слов и взятые на себя обязательства и позиции.

- А как выглядит украинская власть в плане урегулирования конфликта на востоке Украины?

- Владимир Зеленский сразу после избрания в 2019 году, благодаря той значительной поддержке (73%), имел окно возможностей для того, чтобы изменить порядок событий и порядок международного урегулирования мира на территории государства. Но он, идя к власти, желая власть, предпочитая ее, ни единого понятия не имел о том, как выполнить те обещания, которые он давал на выборах собственному народу и под которые его выбрали. Порошенко подложил огромную мину этими минскими соглашениями для украинского государства. Для нас если и возможно, то очень сложно обеспечить выполнение минских соглашений. Но если один президент эту мину заложил, то его команде должно быть просто стыдно критиковать нынешнюю власть. 12 февраля 2015 года Порошенко же не заставляли это подписывать под дулом автомата. И когда он и особенно Климкин начинают критиковать формулу Штайнмайера как специальный алгоритм минских договоренностей, то хочу напомнить, что именно министру МИД Климкину было поручено разработать дорожную карту выполнения минских договоренностей. И поскольку он своей работы не сделал, украинская власть не сделала (а нынешние политики это продолжают), тогдашний министр МИД господин Штайнмайер предложил свой алгоритм, который согласовывали с РФ и с Украиной. Шанс изменить алгоритм они потеряли, и до настоящего времени Зеленский не понимает меру своей ответственности и необходимости проведения соответствующего диалога. Встреча в "нормандской четверке" не происходит уже с декабря 2019 года. Я сразу, когда наблюдала за поведением Зеленского на том саммите, сказала, что лидеры государств более в таком формате с ним встречаться не будут. Это было абсолютно неприемлемое поведение, движения, мимика. Непонятные улыбки, неуправляемая координация движений. Все, кто сидел рядом на пресс-конференции, чувствовали отвращение к тому, что происходит. Они понимали, что они руку протянули, а им навстречу шагов не сделано. Была непонятная беспозиционность, нездоровые амбиции. Отсутствие позиции на встрече в декабре 2019 года по настоящее время тянется - и до сих пор украинская власть не имеет четкой позиции. В ВР президент имеет монобольшинство, и, когда хочет, соответствующие решения принимаются. Они не имеют представления, не имеют политической воли, соответствующего уровня доверия, а с другой стороны, смелости для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства. Параллельно с процессами, которые направлены на встречу Байдена и Зеленского, происходит целый ряд событий внутри самой американской власти - вокруг президента Байдена борются несколько команд, которые по-разному смотрят на отношения с Украиной. Я думаю, что дата визита, которая анонсировалась ранее, была согласована с Госдепом, с госпожой Нуланд, но СНБО США имеет свою позицию и также советует президенту. Не учитывать этого нельзя было украинской власти. Именно эта внутренняя борьба в команде Байдена привела к тому, что визит Зеленского назначили не на конец июля, а на конец августа. Зеленский не относится к этому серьезно. Власть надеется, что если президент подпишет только военное соглашение и нам те 100 млн, которые были заморожены Байденом накануне Женевского саммита, вернут, то она сможет выдать это за наибольшую свою победу. На самом деле есть достаточно широкие вопросы, которые надо обсуждать с США как со стратегическим партнером. Было же еще абсолютно негативно-резонансное заявление Арахамии, где он предлагал опыт КПК использовать в Украине, в то время когда наши приоритетные стратегические партнеры говорят о том, что Китай со своей системой владычества является сегодня если не врагом, то конкурентом № 1 для так называемого демократического мира. И мы, пытаясь получить приоритетную поддержку США, кого пугаем? Что эти ребята понимают в международной политике? Кого вы задумали дрочить: США Китаем или Китай США? "Коня куют, а жаба и себе ногу подставляет" - смешно, примитивно выглядит. Если говорить о вопросах газа, то "Северный" и другие потоки уже идут в обход Украины, а мы все играем и заиграемся, не понимая, что нам кроме других диалогов нужен серьезный диалог и с РФ, и с Германией. США вряд ли заинтересованы в том, чтобы РФ, Германия, КНР объединились как некий новый треугольник в мире. Они ведут активный диалог по вопросам стратегической стабильности с РФ. На прошлой неделе была встреча в Женеве по вопросам стратегической безопасности на уровне руководителей ведомств, которые управляют международной политикой в США и в РФ. Там обсуждалась и Украина, и снова без украинской власти. Президент Байден откладывает визит Зеленского, но находит время встретиться с госпожой Тихановской. Это серьезный щелчок по носу украинскому президенту, поскольку он является президентом крупной украинской страны. Ее уничтожают, по всем линиям разделяют. Две последние власти пошли на поводу у тех, для кого Украина является хорошей добычей как серьезный земельный ресурс, как ресурс недр. Нашей власти нужно было бы серьезно и прагматично думать о нашем государстве. А мы с 2014 года стали легкой добычей для тех, кто любит поживиться на чужих территориях, для тех, кто любит создавать соответствующие колонии. Тот же Янукович должен был более прагматично заниматься внешней политикой - министром МИД же был Петр Порошенко определенный период времени. Но особая ответственность за то, что Украина уничтожается, лежит на тех властях, которые управляют Украиной с 2014 года.

- Спасибо вам.