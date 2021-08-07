Причина роста недовольства политикой Зеленского и партии власти «Слуга народа» – это продолжение курса на «латиноамериканизацию», начатого при Порошенко. Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал в своем блоге результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которому количество украинцев, недовольных политикой Зеленского, выросло с 64,0 % в июне до 68,7 % в июле месяце.

«Глобальная причина – в том, что Зеленский и «зеленые» продолжают курс на превращение Украины в одну из бедных и отсталых стран Латинской Америки, который начал еще Порошенко. Составляющие курса на «латиноамериканизацию» – это укрепление режима «контролируемой демократии», усиление зависимости Украины от МВФ, подавление свободы слова, использование властью радикалов для нападений на оппозицию, обслуживание интересов олигархов и т. д.», – пояснил журналист.

В качестве примера «контролируемой демократии» Куракин привел репрессии против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Что такое «контролируемая демократия»? Если при Порошенко запретили коммунистическую партию и разгромили все левые движения, то при Зеленском власть стремится разгромить не только левых, но и вообще всю оппозицию, которая стоит на антиамериканских позициях, о чем свидетельствует попытка власти посадить Виктора Медведчука», – отметил журналист.

«Поскольку растет число недовольных, власть пошла на прямой запрет таких телеканалов как 112, NewsOne и ZIK, которые отказывались рекламировать «достижения» Зеленского и партии власти», – добавил он.

Куракин пояснил, что нападение уличных радикалов на офис «Оппозиционной платформы – За жизнь» – это месть за то, что Медведчук устроил «зеленым» «Сталинград» в суде.

«Недавнее нападение на офис «Оппозиционной платформы – За жизнь» показало, что власть во главе с Зеленским использует уличных «активистов» для террора против оппозиции. В цивилизованном государстве такое невозможно? А в Латинской Америке 50-х–80-х годов XX века это был нормальный порядок вещей. В нашем случае атака на офис ОПЗЖ выглядит как месть за тот «Сталинград» в суде, которое Медведчук устроил «зеленым». Поскольку за почти полгода мы так и не увидели доказательств, даже полностью подконтрольный Офису президента суд отказывается посадить оппозиционного лидера за решетку. Отсюда и такая нервная реакция власти в стиле «обиженный гопник» – жжем файеры, распыляем газ и кричим оскорбления в мегафон», – аргументировал журналист.

Куракин также указал на то, что заявленный Зеленским курс на «деолигархизацию» – это обман, потому что власть обслуживает интересы таких олигархов как Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

«Наконец, режимы Латинской Америки откровенно обслуживали иностранный капитал, а также своих крупных латифундистов и промышленников. При Зеленском власть декларирует лицемерную политику «деолигархизации», обманывая простых украинцев, будто идет борьба с олигархами. Судите сами, ну какая это деолигархизация, если структурам олигарха Ахметова сначала дали обанкротить, а потом за бесценок продали Днепровский металлургический комбинат?!.. Людям Коломойского дали возможность купить на подставных лиц «Проминвестбанк». А правительством вообще руководит топ-менеджер Ахметова. Люди олигархов сидят на руководящих должностях в министерствах, Кабмине и Офисе президента. То есть, под видом деолигархизации власть на самом деле занимается обслуживанием интересов олигархов», – констатировал журналист.

В завершение Куракин спрогнозировал, что число недовольных политикой Зеленского и партии власти вскоре превысит 70%.

«И, конечно же, растет недовольство среди украинцев, потому что Зеленский и «зеленые» точно так же грабят украинцев через повышение тарифов, точно так же продолжают войну на Донбассе, а во внешней политике обслуживают интересы США и коллективного Запада. Все точно так же, как было при Порошенко. Поэтому можно смело прогнозировать, что недовольство будет только расти. Напомню, что в январе рост числа недовольных превышал 70%. И мы снова идем к этой отметке», – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.