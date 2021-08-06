Политическое преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также последние ксенофобные высказывания Президента Украины Владимира Зеленского в эфире телеканала «Дом» по поводу того, что украинцам, которые любят Россию надо уезжать туда жить, в любом цивилизованном и правовом государстве закончились бы импичментом. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Перший незалежний» политолог Сергей Годный.

Эксперт подчеркнул, что Президент не имеет права на такие высказывания, а выступление лидера государства – это не выступление артистов «95 квартала», где можно позволить себе необдуманные импровизации.

«Я считаю, что заявления Президента сделанные открыто, еще и на таком канале, который работает на Восток Украины, на неподконтрольные территории, граничат со 161-й дефиницией. Президент не имеет права такие вещи говорить, он не должен это делать. Тут два варианта: либо Президент не в своем уме, либо он не готовился к этому интервью и пошел в формате импровизации. Но уже время понять, что твои импровизации не заходят, возможно, на сцене «95 квартала» – это вариант, но это не место для импровизации, тут все слова должны быть четко взвешены», – сказал Годный.

По мнению политолога, такие заявления работают исключительно на разделение Украины.

«Нашему Президенту стоило бы знать, что не только там, на неподконтрольных территориях, находятся украинцы, которые считают Россию братским народом, не только там живут украинцы, которые считают, что Украина движется не в том направлении и что это ошибочный путь, что это недемократический путь, выбирать геополитическим направлением государства то направление, где нас никто не ждет. Таких украинцев миллион тут, на просторах Украины», – уверен эксперт.

Сергей Годный отметил, что в любом правовом государстве и преследование лидера оппозиции, и подобные высказывания Президента закончились бы импичментом. Он предполагает, что теперь те украинцы, которые еще сомневались, поймут, что Владимир Зеленский не приведет Украину к миру.

«Еще несколько таких интервью, и если бы у нас было правовое цивилизованное государство, Президент уже наговорил бы на импичмент. И я предвижу, что вся эта история, связанная с преследованием лидера оппозиции, должна логично закончиться импичментом Президенту Зеленскому или полной перезагрузкой власти. Именно в таком формате может быт недопущение социального взрыва», – констатировал политолог.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Владимир Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Парламентарий подчеркнул, что закономерным результатом такой антисоциальной политики должна стать кардинальная «перезагрузка» власти, которой можно добиться только путем отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.