Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску депутата Верховной Рады Украины, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука к Украине.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своём Telegram-канале, опубликовав копию письма ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука, пишет Украина ру.

"Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства", — отметил Кузьмин.

Последствия могут быть серьёзными. По мнению парламентария, решение ЕСПЧ в пользу Медведчука "…может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента (Владимира Зеленского. — Ред.)".

Лидер оппозиции Виктор Медведчук преследуется нынешними властями. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму и даже в "посягательстве на нарушение обычаев войны". фПечерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Затем этот же суд продлил меру пресечения ещё на два месяца — до 7 сентября.

Политик это решение обжаловал, но Киевский апелляционный суд 30 июля оставил в силе решение о продлении круглосуточного домашнего ареста.

Сам Виктор Медведчук все подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. В середине июня он обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

После заседания Апелляционного суда политик заявил журналистам, что "главная задача власти — это запугать угрозой незаконного уголовного преследования и политическими репрессиями".

По словам Медведчука, власть делает это специально.

"И то, что сегодня расследуется уголовное дело, то, что предъявлены необоснованные, незаконные обвинения, которые инкриминируются, и то, что я нахожусь сегодня в рамках меры пресечения под домашним арестом, — это все попытки запугать меня, тем самым запугать партию и народных депутатов. Ни я, ни народные депутаты этого не испугались и не испугаются", — сказал политик.

Медведчук отметил, что настоящей причиной преследований является его критика провалов власти.

"Это те провалы, о которых мы слышим, знаем, которые ощущаем и понимаем каждый день. Это отсутствие мира, я уже говорил. Это рост коммунальных расходов, уровень жизни в целом, уровень доходов, это естественно. И приближение осени еще более остро зафиксирует все эти многочисленные проблемы в социальной и экономической сфере", — подчеркнул он. И добавил, что продолжит "выступать против курса Зеленского, который ведёт страну в никуда".

Что касается решения Апелляционного суда, то политик подчеркнул: "Это не правовое решение, а исключительно политическое…"

"В данном случае, когда я говорю о политическом решении, я понимаю, что это давление власти, которая возглавляется лично президентом Украины (Зеленским. — Ред.)…" — сказал Медведчук. Он добавил, что "с момента его (Зеленского. — Ред.) угроз 19-го года" и по сей день "продолжается фальсификация и фабрикация… уголовных дел Службой безопасности Украины", продолжается борьба с оппозицией — делается всё для того, "чтобы закрыть рот оппозиции… чтобы отвлечь внимание людей от тех проблем, которые существуют в стране".

По словам Медведчука, он и его политические соратники по партии продолжат борьбу "за независимость судебной власти от влияния как внутреннего, так и внешнего".

Кроме того, политик подтвердил, что он выступает "против действий власти, возглавляемой Зеленским, который превратил (Украину. — Ред.) из страны бедной, при Порошенко, в страну нищую".

Ранее в ОПЗЖ заявили, что "содержание Виктора Медведчука под домашним арестом — антиконституционный произвол власти".

Напомним, 2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. 26 февраля журналисты закрытых Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — "Перший Незалежний", но и он продержался в эфире всего один час (сейчас канал продолжает вещание в YouTube).

20 февраля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против восьми человек, среди которых — Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.